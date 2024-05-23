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北市聯醫和平院區採購案涉貪汙 檢調今約談工務課長及廠商3人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

北市立聯合醫院和平院區楊姓工務課長於2022年間，因要整修院內辦公室設備汰換或修補，涉嫌規避政府採購法規定，將總共30幾萬元的採購案，分成4筆小額採購案，使同一廠商得標，涉嫌貪汙治罪條例。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處執行搜索3處，約談楊姓課長及廠商共3人。

據了解，2022年，台北市立聯合醫院和平院區因要整修院內辦公室設備汰換或修補，涉嫌規避政府採購法規定，將總計30幾萬元的採購案，拆分成4筆小額採購，使各標案金額低於10萬元，符合無需公開招標的條件，均由同一個廠商承包。

此外，涉案廠商旗下有數間登記不同名稱的裝修公司，涉嫌透過數間公司名義同時參與招標，另提供不實的報價單。

根據當時的政府採購法規定，標案金額若達10萬以上，則須公開招標，楊姓課長涉嫌將30餘萬的經費，分成4筆小額採購案，涉意圖規避政府採購法第14條、中央機關未達公告金額採購監辦辦法第6條等規範。有關小額採購金額門檻，現已調整為15萬元。

去年5、6月間，有民眾投訴，聯醫和平院區院長許家禎上任後整修院長室，疑似將工程款拆分數筆後發包，懷疑此舉是刻意規避政府採購法規定。院方回應，因業務需求辦理採購，並未違反政府採購法規定，若後續接獲相關單位詢問，將配合調查。

檢調今兵分3路執行搜索，約談楊及廠商夫妻共3人，全案朝涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利、刑法第216條及第215條之行使業務登載不實方向偵辦。

北市聯醫和平院區。圖／聯合報系資料照片
北市聯醫和平院區。圖／聯合報系資料照片

北市 貪汙 門檻

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