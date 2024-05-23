邱莉莉議長涉賄選不能提當選無效？ 最高行政法院：法律規定非漏洞

台南市議會2022年議長選舉傳賄選，議長邱莉莉等10人被控行求、期約賄賂而遭起訴，市議員林燕祝、蔡宗豪、盧崑福至高雄高等行政法院提告，認為當選無效訴訟未包含議長、副議長，盼法院以法律補充方式調整但敗訴。最高行政法院認為立法者針對直轄市議長、副議長選舉賄選，有意不將其列為得提起當選無效之訴的事由，駁回確定。

台南市議長賄選案刑事部分歷經1年審理，台南地方法院4月29日以欠缺影響投票意向事證、難認有對價關係等理由，判邱莉莉、副議長林志展等10人無罪，判決引發議論。

台南地檢署起訴指民進黨前中執委郭再欽、議長邱莉莉、副議長林志展選前密謀以每票至少1千萬元利誘、恐嚇等方式，讓國民黨議員李文俊等人跑票，國民黨市議員林燕祝、蔡宗豪及盧崑福去年3月3日提確認台南市議會與邱莉莉、林志展間之議長、副議長法律關係不存在訴訟。

最高行政法院指出，依地方制度法規定，經選舉為議長、副議長的直轄市議員，自宣誓就職之日起，即具有直轄市議員兼議長、副議長的身分，立法者針對直轄市議長及副議長選舉有賄選的情形，除定有投票行賄罪的刑責之外，有意不將其列為得提起當選無效之訴的事由，「非法律漏洞」，不得類推適用選罷法有關直轄市議員當選無效之訴的規定。

因此，兼具直轄市議員身分的直轄市議長、副議長宣誓就職後，必須構成解職要件而經行政院依法解除議員職權，因其他事由（例如辭職、任期屆滿、死亡、司法懲戒撤職或被罷免等）而喪失其議長、副議長身分前，其直轄市議員兼議長、副議長的身分仍有效存在。

最高行指出，林燕祝、蔡宗豪、盧崑福和邱莉莉、林志展都當選第四屆議員，2022年12月25日議員宣誓就職並以記名投票選出議長、副議長，邱莉莉、林志展隨即依宣誓條例規定宣誓就職，具有台南市議長、副議長的身分。林等人雖主張邱莉莉、林志展涉選罷法投票行賄罪，經檢察官起訴在案，但台南地院判無罪，也未構成「受有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動者」或其他解職要件而經行政院依法解除台南市議員的職權，或因其他事由（例如辭職、任期屆滿、死亡、司法懲戒撤職或被罷免等）而喪失議長、副議長身分。