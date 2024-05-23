助理費案昨辯論終結 高虹安：助理們都是真實付出勞務

台北地院昨審理新竹市長高虹安助理費一案，關於高的前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟辯論時大爆料，包括要求助理回捐薪水、加班費是高虹安一個一個點名的。高虹安今天出席新竹市華德福實驗學校市政考察時受訪表示，不用去過分片面解讀，她所有辦公室助理，都是非常真實的付出了勞務，合法請領的勞務所得，本就是這些助理們可以依據勞基法所請領的私人財產。

高虹安表示，真的很感謝社會上高度的關注，昨天辯論終結，其實也大概告一段落，在開庭的過程當中，可以充分的感受到在這案件當中的助理們，他們其實也承受了高度的壓力，其實也都非常的焦慮，也有相當多的一些情緒，甚至也有些助理提到，不知道自己到底做錯了什麼，或覺得這根本就是一種無妄之災。

高虹安說，整個開庭的過程，其實每位被告都會去陳述心裡的想法，我們彼此都互相的尊重，法官也是在發現真實的角度和立場上，協助所有人包括被告、辯護律師跟檢方，大家都可以在法庭上面來陳述他們的事實。

高虹安表示，在這過程當中，也不用去過分片面的解讀，同時這次的開庭當中，也聽到不管是被告的辯護人，大家都有講到一個重點，也就是這些助理並不像是過往在很多的貪汙案件當中的助理，是屬於人頭助理，是用不實的勞務去詐領立法院或是議會的加班費、薪酬或助理費。

高虹安強調，在這案件中，她所有的辦公室助理，都是非常真實的付出了勞務，而且昨天被告的辯護律師們，也都有特別提到，如果說符合加班費的請領要件，也就是他們都有付出實質的勞務，合法請領的勞務所得，本就是這些助理們可以依據勞基法所請領的私人財產，所以在這部分，她認為還是回歸到法律上的討論。