聽新聞
test
0:00 / 0:00
北警所長涉賄洩密詐團收押 辯護人求交保稱「法官藏錢也交保」
台北市警局寧夏路派出所前所長葉育忻涉嫌洩密給「台版柬埔寨」案主嫌並收賄，先前遭依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，羈押至今，士林地院昨開庭，葉育忻稱羈押期間已深刻反省，其辯護人更主張如「橋頭地院法官」、「詐欺集團律師」等皆交保在外，請求法院給與葉育忻交保機會。
據悉，士林地院昨開庭審理，葉育忻自稱在羈押期間已深刻反省自身錯誤，也已坦承犯行，希望不要繼續羈押；其辯護人表示，葉育忻曾是執法人員，至今羈押1年多期間，深知法官工作壓力大，已清楚交代犯行，也未尋求救濟，避免造成法官負擔，且全案已辯結，無串證可能，以葉育忻的財力狀況看來，他也無力逃亡。
葉的辯護人提及，近期如「橋頭地院法官替詐團藏錢案」、「律師當詐團軍師案」等，被告皆已交保在外，希望法院也考量葉育忻涉案情節，給予交保機會，法官諭知合議庭評議決定。
全案源於先前國內發生「台版柬埔寨」案，檢警意外查出葉育忻涉嫌利用職務替犯罪集團查找資料、偽造公文書，另收受犯嫌提供的百萬賄款，士林地檢署去年依貪汙等罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言