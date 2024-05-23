北警所長涉賄洩密詐團收押 辯護人求交保稱「法官藏錢也交保」

台北市警局寧夏路派出所前所長葉育忻涉嫌洩密給「台版柬埔寨」案主嫌並收賄，先前遭依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，羈押至今，士林地院昨開庭，葉育忻稱羈押期間已深刻反省，其辯護人更主張如「橋頭地院法官」、「詐欺集團律師」等皆交保在外，請求法院給與葉育忻交保機會。

據悉，士林地院昨開庭審理，葉育忻自稱在羈押期間已深刻反省自身錯誤，也已坦承犯行，希望不要繼續羈押；其辯護人表示，葉育忻曾是執法人員，至今羈押1年多期間，深知法官工作壓力大，已清楚交代犯行，也未尋求救濟，避免造成法官負擔，且全案已辯結，無串證可能，以葉育忻的財力狀況看來，他也無力逃亡。

葉的辯護人提及，近期如「橋頭地院法官替詐團藏錢案」、「律師當詐團軍師案」等，被告皆已交保在外，希望法院也考量葉育忻涉案情節，給予交保機會，法官諭知合議庭評議決定。