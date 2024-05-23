醫專生中捷砍人心智正常 今凌晨收押進看守所...情緒大配合度低
屏東20歲洪姓男子21日疑情緒不穩，持3把刀在台中捷運朝人隨機攻擊釀2人受輕重傷，檢警除逮捕洪男，也赴事發車廂採證，更南下搜索洪住處盼釐清其動機，判斷他作案時「心智正常」，昨晚向法院聲押獲准；洪今深夜進入台中看守所，仍情緒起伏大、質疑管理員檢查程序，所方密切留意。
台中地院昨深夜11點多依殺人未遂罪嫌裁定洪男收押，考量洪沒有串證之虞，未裁定禁見。洪今凌晨12點多由囚車載往台中看守所，將暫時安置2人房內。
所方也依規定就新收人犯檢查隨身物，由於洪男情緒仍不穩定，配合度不高，也一度大聲質疑管理員，提高語調伴隨肢體動作等，但並未達妨害公務程度，看守所人員則維持專業完成程序，後續也將密切注意洪情緒狀態。
由於洪男經高雄衛生局證實曾有身心就診紀錄，台中看守所指出，針對執行中、收押人犯，都會視其醫療紀錄，若有需用藥需求經所方評估確認後，可以攜入看守所繼續服用。
中所也說，內部另有附設門診，包括一般醫療外科、身心科等，針對收容人犯提供基礎醫療需求，若有重症、疾病等狀況，會轉送台中監獄附設培德醫院或中國附醫等，同時向地檢署、法院聲請報備。
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