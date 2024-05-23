假冒中市府包商誆騙殯儀館BOT案 受害最慘遭詐近4億

不肖人士誆稱取得「台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」，邀集投資簽訂委任契約，有受害者出售土地未取得價金，向市府求證才知遭騙，6名受害者分別遭詐新台幣900多萬至近4億不等。

台中市政府日前接獲民眾反應不肖人士假借取得「台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」，邀集投資簽訂委任契約，今天有6名受害者在民進黨台中市議員蔡耀頡陪同下，在台中市議會8樓民進黨團召開記者會，揭開遭詐騙過程。

蔡耀頡指出，蔡姓夫妻從事生命禮儀相關業務，與受害者互相認識，蔡男假冒為曾承攬市府標案的包商，以此取信民眾，誆稱崇德殯儀館將遷移到西屯，招攬受害者一起投資後人間蒸發，受害者驚覺有異，向市府查證後才知受騙。多名受害人已提告。

陳姓受害者控訴，投資前查詢網路，發現蔡男聲稱的包商，確實承攬過市府相關標案，陸續投入900多萬，等待3年毫無下文，多次詢問蔡姓夫婦被以多種理由推延，加上有簽訂保密條約不敢多說，直到函文市府詢問才知遭詐受騙。

張姓受害人委託律師指出，蔡姓夫妻夥同陳姓夫妻建商，誆稱市府將興建納骨塔，張男將台東縣鹿野鄉15筆土地及3筆建物、市值近4億元，委託蔡姓夫妻出售，移轉過戶後，張先生未能取得價金，才知受騙；他質疑，蔡姓夫妻涉及詐欺取財、背信、使公務人員登載不實等，推估恐為集團式犯罪。

蔡耀頡指出，已接獲許多受害人遭詐，有受害人表示遭到蔡姓夫妻言語恐嚇，礙於心裡壓力不敢出面說明，呼籲有相關類似受害民眾可出面尋求法律救濟。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，台中市政府目前轄管生命禮儀所包括崇德殯儀館、東海殯儀館、大甲殯儀館及東勢殯儀館，均採公辦公營服務市民，暫無殯葬設施BOT相關規劃；經查，蔡男目前無承攬市府案子，市府委託車輛管理標案的公司負責人也不姓蔡。

民政局長吳世瑋指出，若民眾對相關投資開發案有疑慮時，可透過正規管道向民政局或台中市生命禮儀管理處查證。