快訊

北市士林區停電影響逾1萬戶！故宮也停「一片漆黑」

中捷砍人「醫專生」心智正常！凌晨收押進看守所...情緒大配合度低

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

假冒中市府包商誆騙殯儀館BOT案 受害最慘遭詐近4億

中央社／ 台中23日電

不肖人士誆稱取得「台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」，邀集投資簽訂委任契約，有受害者出售土地未取得價金，向市府求證才知遭騙，6名受害者分別遭詐新台幣900多萬至近4億不等。

台中市政府日前接獲民眾反應不肖人士假借取得「台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」，邀集投資簽訂委任契約，今天有6名受害者在民進黨台中市議員蔡耀頡陪同下，在台中市議會8樓民進黨團召開記者會，揭開遭詐騙過程。

蔡耀頡指出，蔡姓夫妻從事生命禮儀相關業務，與受害者互相認識，蔡男假冒為曾承攬市府標案的包商，以此取信民眾，誆稱崇德殯儀館將遷移到西屯，招攬受害者一起投資後人間蒸發，受害者驚覺有異，向市府查證後才知受騙。多名受害人已提告。

陳姓受害者控訴，投資前查詢網路，發現蔡男聲稱的包商，確實承攬過市府相關標案，陸續投入900多萬，等待3年毫無下文，多次詢問蔡姓夫婦被以多種理由推延，加上有簽訂保密條約不敢多說，直到函文市府詢問才知遭詐受騙。

張姓受害人委託律師指出，蔡姓夫妻夥同陳姓夫妻建商，誆稱市府將興建納骨塔，張男將台東縣鹿野鄉15筆土地及3筆建物、市值近4億元，委託蔡姓夫妻出售，移轉過戶後，張先生未能取得價金，才知受騙；他質疑，蔡姓夫妻涉及詐欺取財、背信、使公務人員登載不實等，推估恐為集團式犯罪。

蔡耀頡指出，已接獲許多受害人遭詐，有受害人表示遭到蔡姓夫妻言語恐嚇，礙於心裡壓力不敢出面說明，呼籲有相關類似受害民眾可出面尋求法律救濟。

台中市生命禮儀管理處長柯宏黛表示，台中市政府目前轄管生命禮儀所包括崇德殯儀館、東海殯儀館、大甲殯儀館及東勢殯儀館，均採公辦公營服務市民，暫無殯葬設施BOT相關規劃；經查，蔡男目前無承攬市府案子，市府委託車輛管理標案的公司負責人也不姓蔡。

民政局長吳世瑋指出，若民眾對相關投資開發案有疑慮時，可透過正規管道向民政局或台中市生命禮儀管理處查證。

台中市 殯儀館

延伸閱讀

花東2兆特別條例挨批錢坑 盧秀燕：不排擠影響台中預算

台中太平新福里前里長過世 妻子蔡美慧當選接棒

總質詢請假！盧秀燕參加總統就職典禮 議員籲藍綠共同合作

抓到把柄！殯葬業者反勒索新北殯儀館收賄員工 得手破300萬元

相關新聞

北警所長涉賄洩密詐團收押 辯護人求交保稱「法官藏錢也交保」

台北市警局寧夏路派出所前所長葉育忻涉嫌洩密給「台版柬埔寨」案主嫌並收賄，先前遭依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，羈押至今，士...

用路人注意！桃園20處路口新增科技執法 6/1正式開罰

行政院專案核定新台幣6530萬元，補助桃園市建置20處路口多功能科技執法，預計將在6月1日正式啟用，範圍涵蓋桃園各區，可...

投資西屯殯儀館BOT案疑遭騙上億 中市府澄清「絕無此案」

台中驚傳大型投資詐騙案。有不肖業者自稱專包中市府生命禮儀處工作，以「台中市西屯區殯儀館BOT投資開發計畫」四處「吸金」，...

高雄警洩密徵信業案外案！3警列被告 1人請回、2人交保

高雄市刑大蔡姓小隊長、鳳山警分局潘姓偵查佐、刑事局偵八隊2線2星陳姓偵查佐等3警，因涉及洩露個資給徵信業者，昨天被依偽造...

黃揚明爆民進黨開8位數搶立院龍頭遭求償100萬 法院7月1日傳徐巧芯作證

媒體人黃揚明今年2月在節目上指稱「民進黨開出八位數字利益，爭奪立院龍頭」，被民進黨提告求償100萬元並刊登澄清啟事。台北...

狠男搶iPhone潑快乾膠 她眼被黏...頭臉腐蝕冒白煙 他被重判

台中越南籍阮姓移工以介紹工作為由約何姓女同鄉見面，卻誘拐到偏僻山區又跟她借用手機，又見對方不注意拿快乾膠朝她臉潑灑，釀何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。