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派出所電腦遭砸案 前松山分局長降級改敘提再審遭駁

中央社／ 台北23日電

北市警察局松山分局中崙派出所110年間遭黑衣人闖入砸壞電腦，時任松山警分局長林志誠經懲戒法院判決降2級改敘確定。林不服而提起再審，日前經懲戒法院裁定駁回。

全案起於，民國110年4月16日凌晨，徐姓男子等10名黑衣人與時任松山警分局教官楊忠蒞在街頭發生口角；楊男衝回中崙派出所，徐男等人跟著闖入，因不滿找不到楊男，持鐵椅砸向值班台上的電腦。

監察院認為，時任松山警分局長林志誠、中崙派出所長許書桓、副所長顏敏森、巡佐傅榮光4人有違失，彈劾4人，並移送懲戒法院。

懲戒法院第一審認定，許書桓、傅榮光、顏敏森湮滅證據、隱匿犯罪，未即時通報長官及勤務指揮中心，違反警察機關處理刑案逐級報告紀律規定、台北市政府警察局勤務實施細則等規定。

此外，林志誠未確實查證，逕行發布不實新聞，違反警察機關新聞發布暨傳播媒體協調聯繫作業規定。

一審指出，林志誠等人行為引發外界質疑「公權力不彰」、「員警包庇犯罪」、「監視影像分局長竟以停電沒錄到掩蓋」，重創警察形象，損及民眾對警察機關信賴，判林志誠降2級改敘，許書桓、顏敏森、傅榮光各降1級改敘。

全案僅林志誠提起上訴，由懲戒法院第二審審理。二審認為，原判決無違誤，駁回上訴確定。

林志誠認為，一審時請求傳喚時任台北市警察局長陳嘉昌等人作證，但一審未予調查也未說明理由，明顯漏未斟酌對他有利的證據，因此提起再審之訴，請求重新審理並作成不受懲戒判決。

懲戒法院認為，林志誠提起再審的事由與他上訴二審時主張事由完全相同，並非合法，日前裁定駁回。可抗告。

北市 警察

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