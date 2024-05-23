黃揚明爆民進黨開8位數搶立院龍頭遭求償100萬 法院7月1日傳徐巧芯作證

媒體人黃揚明今年2月在節目上指稱「民進黨開出八位數字利益，爭奪立院龍頭」，被民進黨提告求償100萬元並刊登澄清啟事。台北地方法院今開庭，黃揚明委任律師聲請傳喚立委徐巧芯出庭作證，法官諭知7月1日上午11時再開庭。

中天新聞節目今年2月3日以「立法院龍頭戰再爆內幕」、「黃揚明大爆料，民進黨開出八位數字利益」為標題，而黃揚明節目中指民進黨為拿下立法院長，曾接觸國民黨某些立委，開出8位數字利益要求跑票等語。

民進黨認為黃揚明言論子虛烏有，提民事訴訟求償100萬元並刊登澄清啟事；台北地院今開庭，黃揚明委任律師指出，黃確實在節目有發表相關言論，但是黃採訪對象後據實陳述，有經合理查證；另民進黨要求刊登澄清啟事已違反人性尊嚴的核心，是違憲請求。

黃揚明律師表示，黃揚明發表言論前，今年2月2日有在工作場合遇到立委徐巧芯，兩人提及相關媒體報導，徐巧芯向黃揚明表示，2月1日議場內部就有數位立委詢問相關報導，當時有位位居要職的立委證實真實性，並進一步表示威脅利誘代價高達8位數。

黃揚明律師說，徐巧芯同年2月4日在政論節目中，也有詳述「8位數」的事實緣由，並聲請傳喚徐巧芯出庭作證。法官問及黃揚明是否有詢問其他國民黨立委或黨中央人士？律師回答，會再具狀陳報。

民進黨委任律師指出，黃揚明引用的新聞資料，並沒有民進黨有人接觸國民黨立委開出8位數利益等內容，黃揚明是第一位不實指控的人，而徐巧芯不是在場見聞民進黨有人特定立委開出8位數的人，最多就道聽途說的轉述者，此屬於傳聞，不是黃揚明合理查證的管道，請求法院要求黃揚明具體指出位居要職的立委為何人。

黃揚明律師反駁，依據民進黨律師的邏輯，無非是要求未來新聞從業人員需要具備檢察官一般的權利，直接訊問本人才可以報導監督，嚴重箝制新聞與言論自由，而民進黨身為執政黨多年，本應接受媒體輿論和社會大眾高度監督。