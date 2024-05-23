快訊

NBA／唐西奇、厄文合轟66分 獨行俠西冠G1逆轉灰狼拔頭籌

星野源大動作否認出軌！日媒起底NHK女主播「去年就怪怪的」

是你嗎？協尋千萬富翁！統一發票千萬「特別獎」 還有3張未兌領

黃揚明爆民進黨開8位數搶立院龍頭遭求償100萬 法院7月1日傳徐巧芯作證

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人黃揚明今年2月在節目上指稱「民進黨開出八位數字利益，爭奪立院龍頭」，被民進黨提告求償100萬元並刊登澄清啟事。台北地方法院今開庭，黃揚明委任律師聲請傳喚立委徐巧芯出庭作證，法官諭知7月1日上午11時再開庭。

中天新聞節目今年2月3日以「立法院龍頭戰再爆內幕」、「黃揚明大爆料，民進黨開出八位數字利益」為標題，而黃揚明節目中指民進黨為拿下立法院長，曾接觸國民黨某些立委，開出8位數字利益要求跑票等語。

民進黨認為黃揚明言論子虛烏有，提民事訴訟求償100萬元並刊登澄清啟事；台北地院今開庭，黃揚明委任律師指出，黃確實在節目有發表相關言論，但是黃採訪對象後據實陳述，有經合理查證；另民進黨要求刊登澄清啟事已違反人性尊嚴的核心，是違憲請求。

黃揚明律師表示，黃揚明發表言論前，今年2月2日有在工作場合遇到立委徐巧芯，兩人提及相關媒體報導，徐巧芯向黃揚明表示，2月1日議場內部就有數位立委詢問相關報導，當時有位位居要職的立委證實真實性，並進一步表示威脅利誘代價高達8位數。

黃揚明律師說，徐巧芯同年2月4日在政論節目中，也有詳述「8位數」的事實緣由，並聲請傳喚徐巧芯出庭作證。法官問及黃揚明是否有詢問其他國民黨立委或黨中央人士？律師回答，會再具狀陳報。

民進黨委任律師指出，黃揚明引用的新聞資料，並沒有民進黨有人接觸國民黨立委開出8位數利益等內容，黃揚明是第一位不實指控的人，而徐巧芯不是在場見聞民進黨有人特定立委開出8位數的人，最多就道聽途說的轉述者，此屬於傳聞，不是黃揚明合理查證的管道，請求法院要求黃揚明具體指出位居要職的立委為何人。

黃揚明律師反駁，依據民進黨律師的邏輯，無非是要求未來新聞從業人員需要具備檢察官一般的權利，直接訊問本人才可以報導監督，嚴重箝制新聞與言論自由，而民進黨身為執政黨多年，本應接受媒體輿論和社會大眾高度監督。

民進黨律師指出，本案只是針對假消息的法律救濟，並沒有要求新聞從業人員要有如同檢察官般的查證義務，依大法官的見解，對於公眾事實陳述，應盡合理查證義務，但黃揚明僅以非在場見聞徐巧芯道聽途說的消息，就散布相關言論，新聞自由固然應該保障，但對於假消息沒有容許性。

媒體人黃揚明稱民進黨為拿下立法院長位置，接觸國民黨部分立委並開出八位數字利益要求跑票，被民進黨提告求償100萬元。圖／聯合報系資料照片
媒體人黃揚明稱民進黨為拿下立法院長位置，接觸國民黨部分立委並開出八位數字利益要求跑票，被民進黨提告求償100萬元。圖／聯合報系資料照片
媒體人黃揚明。圖／取自黃揚明臉書粉專
媒體人黃揚明。圖／取自黃揚明臉書粉專

律師 民進黨 黃揚明

延伸閱讀

徐巧芯自白「故意踹倒」 陳亭妃要告了

四叉貓帶人型看板邀群眾朝聖徐巧芯家 游智彬開宣傳車聲援互嗆

控徐巧芯捲民進黨旗、勒王美惠脖 綠委批：暴力芯勒命鬼

立院大亂鬥 徐巧芯吹笛奏國歌現場瞬間沉默：有沒有人要點歌

相關新聞

黃揚明爆民進黨開8位數搶立院龍頭遭求償100萬 法院7月1日傳徐巧芯作證

媒體人黃揚明今年2月在節目上指稱「民進黨開出八位數字利益，爭奪立院龍頭」，被民進黨提告求償100萬元並刊登澄清啟事。台北...

水電業者行賄高公局技工127萬求工程順利 業者與技工雙遭起訴

交通部高速公路局北區養護工程分局技工簡姓男子，2015至2020年間涉嫌收受水電業者黃姓男子賄賂127萬8000元，檢調...

派出所長踹桌、掌摑影片遭他惡搞外流 這原因記1申誡

新北新莊分局某派出所方姓時任所長於3年前因同仁犯錯暴走踹桌、掌摑的監視器畫面，被時任該所馬姓員警在私人群組中下載重製、外...

狠男搶iPhone潑快乾膠 她眼被黏...頭臉腐蝕冒白煙 他被重判

台中越南籍阮姓移工以介紹工作為由約何姓女同鄉見面，卻誘拐到偏僻山區又跟她借用手機，又見對方不注意拿快乾膠朝她臉潑灑，釀何...

投資達人「股癌」謝孟恭現聲反詐騙：別送錢給詐騙集團

經常分享股市動態的投資達人「股癌Gooaye」謝孟恭，是台灣Podcast各平台總排行榜的冠軍常客，曾正逢疫情爆發、全球...

海關放水電子菸草闖關 前課員及1快遞業者拒認罪

關務署台北關儀檢課前課員黃英哲，涉將執行竹圍分關遠雄快遞專區Ｘ光儀器檢查的排班時段，洩漏給貨運與報關行，護航走私9萬50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。