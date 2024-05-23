黃揚明爆民進黨開8位數搶立院龍頭遭求償100萬 法院7月1日傳徐巧芯作證
媒體人黃揚明今年2月在節目上指稱「民進黨開出八位數字利益，爭奪立院龍頭」，被民進黨提告求償100萬元並刊登澄清啟事。台北地方法院今開庭，黃揚明委任律師聲請傳喚立委徐巧芯出庭作證，法官諭知7月1日上午11時再開庭。
中天新聞節目今年2月3日以「立法院龍頭戰再爆內幕」、「黃揚明大爆料，民進黨開出八位數字利益」為標題，而黃揚明節目中指民進黨為拿下立法院長，曾接觸國民黨某些立委，開出8位數字利益要求跑票等語。
民進黨認為黃揚明言論子虛烏有，提民事訴訟求償100萬元並刊登澄清啟事；台北地院今開庭，黃揚明委任律師指出，黃確實在節目有發表相關言論，但是黃採訪對象後據實陳述，有經合理查證；另民進黨要求刊登澄清啟事已違反人性尊嚴的核心，是違憲請求。
黃揚明律師表示，黃揚明發表言論前，今年2月2日有在工作場合遇到立委徐巧芯，兩人提及相關媒體報導，徐巧芯向黃揚明表示，2月1日議場內部就有數位立委詢問相關報導，當時有位位居要職的立委證實真實性，並進一步表示威脅利誘代價高達8位數。
黃揚明律師說，徐巧芯同年2月4日在政論節目中，也有詳述「8位數」的事實緣由，並聲請傳喚徐巧芯出庭作證。法官問及黃揚明是否有詢問其他國民黨立委或黨中央人士？律師回答，會再具狀陳報。
民進黨委任律師指出，黃揚明引用的新聞資料，並沒有民進黨有人接觸國民黨立委開出8位數利益等內容，黃揚明是第一位不實指控的人，而徐巧芯不是在場見聞民進黨有人特定立委開出8位數的人，最多就道聽途說的轉述者，此屬於傳聞，不是黃揚明合理查證的管道，請求法院要求黃揚明具體指出位居要職的立委為何人。
黃揚明律師反駁，依據民進黨律師的邏輯，無非是要求未來新聞從業人員需要具備檢察官一般的權利，直接訊問本人才可以報導監督，嚴重箝制新聞與言論自由，而民進黨身為執政黨多年，本應接受媒體輿論和社會大眾高度監督。
民進黨律師指出，本案只是針對假消息的法律救濟，並沒有要求新聞從業人員要有如同檢察官般的查證義務，依大法官的見解，對於公眾事實陳述，應盡合理查證義務，但黃揚明僅以非在場見聞徐巧芯道聽途說的消息，就散布相關言論，新聞自由固然應該保障，但對於假消息沒有容許性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言