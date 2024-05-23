狠男搶iPhone潑快乾膠 她眼被黏...頭臉腐蝕冒白煙 他被重判

台中越南籍阮姓移工以介紹工作為由約何姓女同鄉見面，卻誘拐到偏僻山區又跟她借用手機，又見對方不注意拿快乾膠朝她臉潑灑，釀何女頭臉二度燒傷，甚至連眼睛都被黏住睜不開，身上還因遭腐蝕冒出陣陣白煙，趁機搶走她手機、法院審理後依攜帶凶器強盜罪判阮男7年2月，可上訴。

檢警調查，阮男透過臉書認識何女，2023年10月22日佯稱要介紹工作給她，一早7點多相約太平區立文街附近工地見面，後又以要找老闆為由，帶何女至附近的咬人狗坑登山步道，過程中阮向何借用她的iPhone 15 Pro Max手機說要打電話。

未料阮卻持預藏的快乾膠（強力接著劑）裝入塑膠杯，再走進持街何女臉部潑灑，造成何頭臉、脖子及手部都有二度燒傷，何甚至眼睛還被黏住睜不開，一路在後追趕但仍遭阮男搶走手機。

台中地院審理時，阮否認強盜，辯稱不是故意對何女潑快乾膠，是瓶子從身上掉出來，他在倒進塑膠杯，不小心跌倒才潑到何，還說幫何女撿手機時，因對方叫很大聲很多人來幫她，自己怕被誤會才跑掉。

何女證稱，看到阮拿一個塑膠杯裝有液體，突然朝她臉上潑過來，自己臉、脖子及頭皮都灼傷，還看見有白色霧氣從她身上冒出來。

法院審酌，朝人潑灑快乾膠，其化學成分會造成灼傷，且何女也稱，被潑到眼睛遭黏住睜不開，身上也很刺痛，當下她叫很大聲下意識起身跑了幾步，但因眼睛被黏住看不見，就邊跑邊揉眼睛，揉開後發現身上有白色霧氣。