水電業者行賄高公局技工127萬求工程順利 業者與技工雙遭起訴

交通部高速公路局北區養護工程分局技工簡姓男子，2015至2020年間涉嫌收受水電業者黃姓男子賄賂127萬8000元，檢調介入後分別對簡男、黃男發動搜索，士林地檢偵結依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴2人。

起訴指出，簡男2015年5月27日起任職於交通部國道高公局北區養護工程分局某工務段約雇技工，平時在台北市內湖區辦公室上班，負責部分工務段養護、維修等工程案契約執行及管理業務，有編製預算書籍設計圖、制訂監造計畫書、申報分期檢查表、督導監造、施工作業檢查、審核工程估價表、會勘驗收等法定職務，是具有法定職務權限的公務員。

黃男是某水電工程公司負責人，2015年起高公局每年都會辦理工務段路燈養護巡查維護工作公開招標，其中2015至2020年間有5案由黃男公司分別以662萬8238元、26萬1000元、1039萬2050元、1300萬元、1320萬元得標承攬，負責國道一號、台64縣、新五路匝道、大華交流道等工務段路燈養護工作。

黃男為求相關標案工程驗收及請款順利，藉每期到高公局北區養護工程分局工務段遞送估驗單時，約簡男到辦公大樓吸菸區，或在開車前往會勘時，陸續以白色信封裝妥現金行賄簡男127萬8000元。

檢調介入後，2020年8月6日搜索黃男住處，2021年1月13日再搜索簡男住處及辦公處所，查扣現金60萬元。