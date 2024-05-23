派出所長踹桌、掌摑影片遭他惡搞外流 這原因記1申誡

新北新莊分局某派出所方姓時任所長於3年前因同仁犯錯暴走踹桌、掌摑的監視器畫面，被時任該所馬姓員警在私人群組中下載重製、外流，馬被依洩漏國防以外秘密罪、妨害電腦使用罪、妨害名譽罪提告，新北地檢署處分不起訴、方撤告，未料，去年馬仍被記申誡1次；馬不服，近日上訴至高雄高等行政法院，仍敗訴。

判決書中，2021年6月下旬，方姓所長於所內兩度情緒失控，暴走踹桌、掌摑自己臉頰宣洩的影像，遭人截錄貼文在爆料公社上，以致媒體爭相負面報導，對此，警政署要求查辦影片外流所涉不法相關人員；馬否認外流影片至臉書，僅坦承加工配樂該影片後，僅轉貼至派出所員警的內部群組，還說原始影片是從其他群組中下載。

於同年底，新莊分局追查出該所馬與另一同仁涉案，並查扣兩警手機、硬碟，但鑑識結果出爐，並未發現2警自其他群組下載該影片，卻發現馬將該影片用LINE傳給女友。

究責刑事責任，馬所涉妨害電腦使用及洩密，新北地檢因查無犯罪行為人簽結，另妨害名譽部分，且方所長於偵查中表明撤告，新北地檢處分不起訴；另究責行政責任，去年考績委員會決議免究馬行政責任。不過，因他「重製所內監視器畫面上傳至私人群組」行為，去年卻被現職高雄市警局湖內分局核上申誡1次。

馬辯稱，第一手影片非他取得，湖內分局為了懲處而未查明第一手取得影片並上傳爆料公社的人，馬認為，湖內分局違反行政程序作出處分；湖內分局則答辯，馬確有重製影片並上傳私人LINE群組行為，而馬身為公務人員，本不該基於同事間娛樂消遣，將因派出所內應保密的影像後製傳至私人群組及女友，已違反使用通訊軟體注意事項。