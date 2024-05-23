涉收陸資參選羈押期將滿 馬治薇盼具保、檢方建請延押

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

無黨籍桃園市第一選區立委候選人馬治薇，被控多次赴陸接受中共指示，提供我國政治輿情資料並收受陸資約新台幣106萬元選舉經費，遭檢方依違反國家安全法等罪起訴，現由桃園地院進行審理，因3月1日起至5月31日3個月的羈押期將屆，承審法官昨開庭調查，讓檢辯及馬女充分說明羈押與否理由，馬盼具保停押，檢建請羈押才能確保後續審理程序，法官諭知將以書面通知裁定結果。

馬治薇目前於台北女子看守所羈押禁見，昨天法院召開延押調查庭時表示，自檢方起羈押禁見迄今已4個半月，看守所對她的身體及精神造成極大負擔，之前保外就醫時，發現脊椎罹有退化性關節炎，在所內長期坐、臥，因空間狹小無法適當運動、外出放風且所內飲食不佳，對她的精神負擔很大，讓她懷疑「羈押是對她個人變相的刑求」。

馬說明，她的口供從偵查庭至移審法院都沒變，實在沒有串證可能，同時檢方也未傳證人到庭，由於雙親已屆七旬高齡，兄長曾中風，家內若有事只有她能協助處理，她個人在海外無資產帳戶，所有一切都在台灣，所以沒有逃亡之虞，盼能具保停止羈押。

辯護律師也說，馬治薇所涉國安法、反滲透法案件，相當毀損她個人的名譽，勢必會留在國內面對司法，直到終審判決，力求清白，絕不可能會有逃亡可能性；對於馬治薇無罪主張仍未改變，也無滅證和串證的可能性，此案所有證物皆已在卷證內十分清楚，加上檢方在法院的事證也未提證據請求調查，在如此清楚證據情況下，很難想像馬若交保還能有何方法進行滅串證。辯護人提及，羈押是對馬治薇人權的侵犯，基於無羈押事由及人道考量，請求法院予以具保。

公訴檢察官也提意見說，被告對於本件答辯均否認，對於本案相關資金往來支出情形，在偵查及庭審中所述前後不一，再考量後續審理期間尚須傳喚相關證人，被告實有勾串證人之虞，本案已排定於近日內進行審理程序，為確保後續程序進行，建請羈押。

以無黨籍身分參選立委的馬治薇（右），涉收受陸資提供我國政治輿情及資料，遭檢方依違反國家安全法等罪起訴，由於羈押期將屆，桃園地院昨開庭調查，法官諭知將以書面通知裁定結果。圖／擷自馬治薇（小馬）臉書粉絲專頁
以無黨籍身分參選立委的馬治薇（右），涉收受陸資提供我國政治輿情及資料，遭檢方依違反國家安全法等罪起訴，由於羈押期將屆，桃園地院昨開庭調查，法官諭知將以書面通知裁定結果。圖／擷自馬治薇（小馬）臉書粉絲專頁

國安法 桃園 馬治薇

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