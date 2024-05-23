林姿妙涉貪案 地院將開審理庭

宜蘭縣長林姿妙涉貪案最快8月底一審宣判，藍營表示「有信心」。記者戴永華／攝影 宜蘭縣長林姿妙涉貪案將進入審理階段，從6月12日開始密集開庭，力拚8月初辯論終結，8月底宣判，最壞的結果將被停職，由副縣長林茂盛代理，判決確定才會改由中央派員代理。藍營表示，對判決深具信心，各方證據都顯示林姿妙是清白的，司法再怎麼黑暗都不可能做出過於離譜的判決。

林姿妙涉嫌違法核發農地農用證明、特殊洗錢等，2022年被檢方依貪汙治罪條例、特殊洗錢、偽造文書等罪起訴，同案被起訴者包含縣府官員、羅東鎮公所人員共15人；宜蘭地院去年9月開始連開13次準備庭，調閱多次偵訊光碟，近日調查完畢，將開審理庭。

根據地方制度法第78條、82條，林姿妙若一審被判犯貪汙治罪條例，處有期徒刑，內政部將停止其職務，由副縣長代理，二、三審改判無罪可復職，判刑確定才會解職，若解職時任期不到2年將辦補選，超過則由中央派員代理；考慮到今年12月任期就滿2年，幾乎可以肯定不會有補選。

綠營人士指出，目前黨內重心放在5月26日主委選舉，對林姿妙案的一審判決不是太關心，畢竟補選機率太低，就算中央要派員代理，也是判決確定後的事；不過，一審結果會影響藍綠陣營士氣及選戰攻防，對2026仍是不可忽略的因素。

另外，林姿妙的小兒子林澤民去年9月遭人爆料性侵前女友，女方昨再爆林透過黑道、民代出面向她施壓要求和解。林姿妙回應，子虛烏有，已向對方提告；林澤民也發聲明並出示對話截圖，證明雙方是男女朋友交往，相信司法會還他清白。

林的委任律師陳俊廷說，當時雙方是在交往狀態，事發後仍有許多親密互動，包括與友人聚餐、前往運動中心運動，與一般情侶無異，若依陳女指涉當時有侵害行為的話，不可能有這些親密互動，盼司法機關還清白。