為檢察官分勞 鄭銘謙：AI輔助

法務部長鄭銘謙。記者陳正興／攝影 詐騙猖獗，案件量居高不下，檢察官辦案壓力、負擔沉重，新任法務部長鄭銘謙昨表示，透過ＡＩ等新科技輔助功能、成立立案審查中心、放寬管考、提升檢察官助理及檢察事務官人力、爭取檢察官員額，是減輕檢察官負荷的可行方法。

鄭銘謙說，檢察官案件量最多為詐欺，再來依序是傷害、毒品、竊盜、酒駕，詐欺案件量居高不下，讓檢察官非常辛苦，但在全國總歸戶制度實施下，案件已有穩降趨勢。

他說，二○二三年詐欺案量較二○二二年成長一至二成，今年一至四月統計，總件數、每位檢察官負擔件數已經「穩住了」，開始呈現負數。

關於減輕檢察官負擔、鼓舞檢察官士氣，鄭銘謙指出，法務部成立研議小組，認為透過ＡＩ輔助、研議放寬管考、補充檢察官助理和檢察事務官人力、爭取檢察官員額，是可行方法，能讓檢察官能有精力專注於案件追根溯源，讓人民有感。

鄭銘謙也說，打詐專法針對詐欺金額達一千萬元以上，拉高刑度為三年以上、十年以下；三人以上複合型詐欺、透過廣播網路深度偽造、利用境外機房對國內民眾詐騙，刑度加重二分之一。

法務部檢察司長郭永發補充，打詐專法也改善假釋門檻，原先執行二分之一刑期可聲請假釋，如今改為三分之二，累犯要執行滿四分之三才可聲請，若是「三犯」以上則不得假釋。

鄭銘謙指出，專法中被害人保護有心理諮商、轉介法律扶助、減輕訴訟費用，或透過調解、和解方式，讓被害人能盡速拿回金錢。

針對醫院監護簡姓男子脫逃一事，鄭銘謙指出，目前受監護處分人二二四人，於機構執行者為一八六人，簡為第二件受監護處分人脫逃案例，未來會全力推動司法精神病院、病房，並盤點、檢討收治機構安全維護。

至於賴清德總統上任是否仍考慮特赦陳水扁，鄭銘謙回應「至今沒有接到研議特赦的指令」。