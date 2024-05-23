遭控砍人 特徵不符 光頭嫌犯判無罪

台南地院指出，郭男光頭、雙頰凹陷外，身高、衣著、機車顏色等張男指述或監視器畫面均不符，且照片指認顯有誘導而不可信，認郭男無罪。圖／本報資料照 張姓男子去年十月在台南安南區魚塭旁遭人持刀攻擊，掉落魚塭後歹徒騎車逃逸，張自行上岸到派出所求救，事後根據警方提供的照片指認郭姓男子犯案，郭喊冤，稱根本不認識張。法官認為，郭身高、衣著、機車顏色都與張指述或監視器不符，警方照片有誘導之嫌，判郭無罪。

檢警調查，張去年十月五日上午八時廿分許，在魚塭旁遭人持刀械揮砍，張鼻子、前胸及頸部等均有開放性傷口，頸部傷口更達廿二公分，掉落魚塭後歹徒機車逃逸。張自行上岸，開車到派出所求救，經救護車送醫脫險。

張事後根據警方提供的照片指認郭犯案，郭被訴殺人未遂罪嫌，他偵訊及審理時均喊冤，稱與張素不相識，當天也未出現在案發地點。

郭的律師說，張警詢時一開始說歹徒身高一六五公分、騎白色機車，後改稱身高不清楚；警方提供影像，郭騎黑色機車，且身高一八九公分、體重八十五公斤，體型與常人不同，若郭為行凶歹徒，鮮明特徵一定會留下深刻印象。

台南地院認為，張在第二次警詢時以照片指認郭，但指認紀錄表的六張照片，僅郭符合張所述嫌疑人光頭、雙頰凹陷特徵，顯有誘導之嫌。

且警方調閱案發前相關路口監視器鎖定郭，監視器畫面中郭穿深色長袖上衣、長褲，騎黑色機車，與張報案時指稱的穿深色短袖上衣、短褲，騎純白色機車逃逸並不符。

台南市警三分局說，當時提供張指認的六張照片，均是案發時路過該路段相關人員，經張指認才鎖定郭。