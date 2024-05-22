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歷近12小時辯論！高虹安涉貪7月24日宣判 檢盼「刷新國會吏治」判有罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天進行馬拉松式大辯論，高虹安仍為無罪答辯，主論告檢察官廖彥鈞砲火猛烈，盼合議庭判高有罪刷新國會吏治，晚間全案辯論終結，訂7月24日上午11時一審宣判。

今天庭審從上午9時30分一直進行到晚間9時，將近12小時，合議庭本來有排定本月29日、31日的辯論庭，不過，審判長節奏掌握適宜，貪汙案提早辯論終結。

辯論庭中，廖彥鈞表示，高虹安的詐領犯行是低薪高報、製作助理酬金、加班費的差額，以施用詐術方式領取公款，廖強調，本案有可能是法院第一次就立委助理的薪資適法性表態，檢察官只是依職權起訴、論告。

廖表示，希望法官可以審酌要保護立委多一點？還是要保護助理多一點？並能刷新國會吏治，翻動助理的處境，且杜絕立法院零用金制度，以改變國家制度。

偵查兼蒞庭檢察官盧慧珊說，貪汙案證據已經充足，請法院給予一個符合事理、常情的評價，以彰顯正確的價值觀念以及社會期待的公平正義等。

高虹安辯論時表示，她立委任內專業問政，法案提案、預算質詢、地方服務都親力親為，新科任內被公民評鑑是表現最高分立委，也對交通部揭弊讓監察院調查，如果連立法院給的小錢都貪、且浮報助理費，不會有這麼好的表現。

高虹安還說，憲法賦予法官獨立審判的權力，相信法官會依客觀事實、過往見解給出適合判斷，她相信法官會做出正確判斷。

台北地檢署2023年8月14日起訴高虹安、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文5人，高虹安與王郁文不認罪，其他3人認罪，高如一審貪汙有罪，市長職務要依法停職。

新竹市長高虹安今天前往台北地方法院開庭。記者曾原信／攝影
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檢察官 貪汙 高虹安

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