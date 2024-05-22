助理費涉貪案再辯無罪 高虹安認「道德瑕疵」不解：為何上升到貪汙？

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天進行證據提示，檢辯辯論，高虹安辯論時說，她40歲以前沒進過法院，如法官判他貪汙有罪，市長就會停職也無法救濟，就算判她偽造文書，對她而言也是非常大的教訓。

高虹安表示，她立委任內專業問政，法案提案、預算質詢、地方服務都親力親為，新科任內被公民評鑑是表現最高分立委，也對交通部揭弊讓監察院調查，如果連立法院給的小錢都貪、且浮報助理費，不會有這麼好的表現。

高虹安說，2020年2月她的辦公室行政助理「小兔」黃惠玟向她表達可採前立委李俊俋辦公室的零用金制，她對生態不熟悉，但信任黃惠玟的經驗，有關助理可否回捐的事，經多方詢問，得出只要錢用於公務即無法律問題的答案，之所請黃惠玟去和助理說，是怕助理感覺被她強迫。

高虹安說，檢察官認為她施用詐術使人交付金錢，但助理加班是真的、加班時數也是真的撥入帳戶，如果她認為零用金是私人的，那為何不一開始就請助理拿錢給她，而將錢交給認識不到一個月的黃惠玟保管？

高虹安表示，假設她吃10頓早餐用是零用金，黃惠玟跟她要了6頓餐費，「立委這麼忙，怎麼會記得還有4頓的錢沒給？」；「如果零用金是私人的，我自己不喝咖啡還買咖啡機給大家，是不是太大方？」

高虹安說，檢察官、黃惠玟都說她逐月看帳，黃惠玟還說她10元手續費也報帳，但帳裡卻有好幾萬元不知去向，她只要在帳目加一個加法程式就可避免帳目不清，「那又為何不做？」

高虹安說，以零用金支付裝潢開銷，她上任立委時助理都有參與、溝通，比如說王郁文想讓辦公室像咖啡廳、陳昱愷要求有櫃子放預算書、陳奐宇建議布局，設計師要滿足大家需求，因此她與李忠庭才會想將裝潢費出掉。

高虹安說，她受到的煎熬不比檢察官少，檢察官說辦案受到裁贓、抺黑，她的案子在選舉期間連續6周被報導，包括有人講「當立委就是出來賺的」、「高虹安可以搞定司法」等，她一樣覺得委屈。

高虹安還表示，她知道零用金的處理有道德瑕疵，她一直在思考為何道德瑕疵會上升到貪汙犯罪，殺了人、偷了東西她清楚知道已犯罪，但助理費的事，一開始接受到的資訊是不違法，當時的認知是立委可以有裁量權。