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詐騙案量暴增...如何減輕檢察官負擔？新任法務部長鄭銘謙提解方

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

詐騙集團猖獗，案件量居高不下，讓司法機關負荷沉重，對於如何減輕檢察官負擔，新任法務部長鄭銘謙指出，法務部有相關研議小組，並認為透過AI等新科技輔助功能、放寬管考、提升檢察官助理和檢察事務官人力，也會爭取檢察官員額。

鄭銘謙指出，目前檢察官案件量最多的為詐欺，再者是傷害、毒品、竊盜、酒駕，詐欺案件量居高不下，讓檢察官非常辛苦，但在打詐綱領1.0版全國總歸戶制度逐漸有效果，案件已經有降下來的趨勢。

鄭銘謙說，2023年詐欺案件量比2022年約成長1、2成，然而今年1至4月統計下來，總件數、每位檢察官負擔件數已經「穩住了」，已經有穩定向下的趨勢。

他說，打詐專法也針對三人以上詐團、新型態詐欺提高刑度，並增加被害人保護機制、調整假釋門檻；檢察司長郭永發補充，打詐專法中，一行為詐欺金額達1000萬以上，將刑度拉高至3年以上、10年以下，另關於3人以上複合型詐欺、冒用機關公務員，或3人以上透過廣播網路深度偽造、利用境外機房對國內民眾詐騙，刑度也都加重二分之一。

郭永發說，假釋原先只要執行二分之一刑期就可以聲請假釋，如今改為三分之二，累犯則要執行滿四分之三才可以聲請，若是「三犯」以上則不得假釋；被害人保護則有心理諮商、轉介法律扶助、減輕訴訟費用，或透過調解、和解方式，讓被害人能盡速拿回金錢。

鄭銘謙指出，根據高檢署統計，至今查獲詐騙集團不法所得約70、80億元，而透過和解、調解方式償還被害人的金額約12億元。

他說，如何減輕檢察官負擔、鼓舞檢察官士氣，法務部有成立研議小組，並認為透過AI輔助、增加檢察官助理和檢察事務官的人力，並爭取檢察官員額，都是可行的方法，讓檢察官能有精力專注於追根溯源，並讓人民有感。

法務部長鄭銘謙。記者陳正興／攝影
法務部長鄭銘謙。記者陳正興／攝影

檢察官 詐欺 詐騙集團

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