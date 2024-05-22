高虹安涉貪案 「小兔」爆月薪領嘸5萬早想逃：一吵架就要算錢給李忠庭

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天進行證據提示，檢辯辯論。高的前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟辯論時大爆料，表示高虹安常與男友李忠庭吵架，只要小倆口一有紛爭，高就叫她從零用金結算整數的錢給李代墊的錢。

黃惠玟表示，她2021年1月1日離職的前2天還回去算帳，高虹安在法庭中說對她「感謝」2個字，過去很少聽到；黃女說，一個人要當市長到底要拖累多少人？貪汙案對她而言是禍從天降，她回不了國會，也回不了媒體。

黃惠玟說，高指控她記帳錯誤，事實上，高看帳很細、很挑，她聽完高虹安對帳本的說法，以為自己還在高辦，「真是太恐怖了」；黃女說，高虹安出身鴻海，是郭台銘的乾女兒，與高聊零用金制時，認為高應該不需要，之前，李忠庭說當立委就是要來賺錢的，但高虹安卻告訴她「鴻海轉立委」會少領很多錢，李、高說法反差大，她印象深刻。

黃女說，辦公室會採零用金制，想要裝潢確是關鍵，要求助理回捐薪水、加班費是高虹安一個一個點名的，她是行政主任逃不掉，高說陳奐宇應該幫忙，王郁文部分高則說請吳達偉幫忙去說服。

黃惠玟說，高虹安講零用金由她審核至少說3遍，但只要高不管，事情就不複雜，但高都親自看帳，所以她才會去掃描發票，高拿發票向她報帳她就給錢，「她是老闆，我能夠不給嗎？」

黃惠玟說，高虹安平日花費多，她覺得能走就趕快走，在高辦工作她11個月沒有調過薪水，表帳6萬2000元的薪水扣掉幫高私領的，剩不到5萬元「只有我在蘋果日報當國會組召集人的一半而已」。

黃惠玟說，李忠庭前次出庭說她體恤李為裝潢費自掏腰包、還說她不必這樣做，是在吃她「豆腐」。

黃惠玟說，真實的情況是高虹安與李忠庭常常吵架，只要一吵架，高虹安第2天就叫她把李忠庭代墊的錢整數結算給李，她2020年7、8月出帳給李忠庭的2筆8萬元、8萬8000元「完全就是因為他們小倆口發生了口角爭執」。

黃惠玟說，新竹市長侯選人(指國民黨提名的林耕仁)揭發弊案後，高虹安跑到她家說以後對外講零用金要說是樂捐的，她明白回答高說她說不出口；2022年11月初，李忠庭約她在外面見面，要求刪除與李、與高的LINE通訊紀錄，再要求對零用金帳本的事輕描淡寫以對，她也做不到；李要求她說高虹安沒有在看帳，她也吞不下去。

黃惠玟表示，整個案子發生過程，高虹安都要把責任推給她，老實說，她現在沒權沒錢，比權勢、比年輕都輸，她已不奢望無罪判決，如果高虹安對她真的好、對她真的尊重，她為何要走？

黃女說，會出事的原因很簡單「就是高虹安做人失敗」，帳本資料又沒管理好，被別人拷貝出去，這本帳冊曾經是在立法院一段一段地賣。

黃惠玟說，她想誠懇告訴高虹安，如果她們之間的LINE對話可以全部公開，就可證明她在法庭上說的沒有錯，若不是李忠庭指示她刪掉紀錄，就不會落到如今各說各話的局面。