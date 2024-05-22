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賴政府也想特赦陳水扁？ 新任法務部長：未獲研議特赦指令

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前總統蔡英文卸任前傳出特赦前總統陳水扁的消息，但最終並未成真，而總統賴清德上任後，是否仍考慮特赦阿扁？對此，新任法務部鄭銘謙指出，「至今沒有接到要研議特赦的指令」。

鄭銘謙上任第3天，今首度與媒體茶敘，被問及對於死刑執行的態度，他指出，他仍認為死刑是合憲的，不過他無法預測大法官的心證，目前只能靜待判決結果。

法務部檢察司長郭永發補充，若憲法法庭宣告死刑條文違憲，首要面臨的是修法問題，至於37名死刑犯將發交給最高檢察署提非常上訴，但法務部對於釋憲結果「有信心」。

媒體問賴清德上任之後，是否仍有考慮特赦陳水扁；鄭銘謙則簡要回應指出，至今沒有有接到要研議特赦的指令。

法務部長鄭銘謙下午與媒體記者茶敘，回應廢死議題、如何提振檢察官士氣等問題。記者陳正興／攝影
法務部長鄭銘謙下午與媒體記者茶敘，回應廢死議題、如何提振檢察官士氣等問題。記者陳正興／攝影

死刑 法務部 特赦 鄭銘謙 陳水扁

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