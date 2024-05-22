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殺人未遂犯竄逃新北 民眾通報相似穿著男子「現蹤林口區」

逼女友收養1歲身障女遭拒 狠父竟掐女兒脖子懸空提起丟入浴盆

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

杜姓男子去年11月間因養貓問題與同居女友口角，竟以雙手掐住罹患重度肌肉張力功能障礙年僅1歲多女兒脖子懸空，要脅女友收養女兒遭拒，直接將女兒拋入浴盆中嗆水且頭頸部撞傷，經簡易判決杜父成年人故意對兒童犯傷害罪處3月又犯強制罪處拘役40日，檢方認判太輕上訴遭駁回。

檢警調查，去年11月8日下午杜因養貓問題與女友口角後，章以雙手掐住女兒脖子懸於空中，要脅女友收養女兒，並對女友恫稱，否則就要帶女兒去死等語。惟因女友無法收養女兒，他將女兒放入塑膠浴盆中，女友不捨將小孩抱起。

未料，杜即拉扯女兒後頸衣領方式掠回置放地上，後以抓住女友手的方式，將已走至客廳的女友拖進浴室內，女友不從欲離開浴室時，他將女友推回浴室，再度以雙手掐住女兒脖子懸於空中，要脅女友收養女兒而遭拒，杜揚言要讓女兒死，直接將她拋入浴盆中，導致其頭部撞到浴盆邊緣，入水後嗆水且頭頸部挫傷。警方據報到場入內後，女友才將小孩抱起，未再受到進一步傷害。

杜父犯後坦承犯行，辯稱當天情緒不穩，且有輕生念頭，才會發生本案。而杜以徒手方式傷害、強制女兒及女友，致女兒頭頸部挫傷。

台南地院認為，杜父為成年人，竟未能以平和理性方式，解決與女友的糾紛，反以強制他人方式，要求女友配合其期待，未尊重他人的自由權，也欠缺自我情緒管理能力及法治觀念，且明知女兒年幼且因羅患疾病無法反抗，竟以徒手掐住女兒脖子方式傷害女兒，實在很不應該。

經簡易判決，法官認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月；又犯強制罪處拘役40日，可易科罰金，杜不服上訴。

合議庭認為，原判決於法定刑度範圍內，詳予考量審酌且未逾越公平正義精神，也無濫用裁量職權情事，核無不當，而檢察官上訴請求從重量刑並無理由，應予駁回。

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台南地院認為，杜男未能以平和理性方式，解決與女友的糾紛，反以強制他人方式，要求女友配合其期待，還以徒手掐住女兒脖子方式傷害女兒，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月，又犯強制罪處拘役40日。圖／本報資料照
台南地院認為，杜男未能以平和理性方式，解決與女友的糾紛，反以強制他人方式，要求女友配合其期待，還以徒手掐住女兒脖子方式傷害女兒，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月，又犯強制罪處拘役40日。圖／本報資料照

女友 收養

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