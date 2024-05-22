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移民署宜蘭收容所退休科員「夾帶現金」 收賄涉貪遭收押禁見

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

移民署宜蘭收容所1名涂姓退休科員，疑似替收容人夾帶現金，檢廉昨搜索收容所與涂男住處，帶回7人訊問，晚上依涉犯貪汙治罪條例，聲請羈押涂男，其餘6人請回，今天上午地院裁定收押禁見。移民署表示，全力配合偵辦，若有不法絕不護短。

宜蘭收容所去年發生1起案件，蔡男、何男、林男等3名外聘保全與蔡男妻子游女，涉嫌自2021年開始，違法替收容人夾帶現金收取回扣，每人不法獲利20萬餘元，檢方去年10月間依犯貪汙治罪條例收賄罪起訴4人。

宜蘭地檢署指出，外聘保全涉貪案後續追查中，發現退休的涂男也有嫌疑，2021年4月到2023年6月間，請收容人親友先匯款到他的帳戶，再違規夾帶現金給收容人，並收取一定金額的賄賂，金額尚待查證。

廉政署昨天上午11時許報請地檢署指揮，搜索宜蘭收容所、涂男住處，帶回5男2女共7人，從中午一直偵訊到晚間，陸續請回6人，檢方晚間11時許，依涉犯貪汙治罪條例收賄、圖利罪，向地院聲押涂男，今天上午10時半許，地院裁定收押禁見。

移民署回應，昨日檢廉持搜索票搜索時，宜蘭收容所全程配合執行，遭搜索的在職職員訊後無保請回，但退休的涂姓科員遭收押禁見；移民署將持續全力配合調查，若所屬職員涉及不法，絕不護短。

遭到收押的涂男並非初犯，他2011年擔任桃園專勤隊專員期間，就曾竊取移工20萬元印尼盾（約當時台幣574元），2014年經公務員懲戒委員會議決停職，2015年最高法院判決竊盜罪處有期徒刑6月，經核准易服社會勞動。涂男2016年間執行完畢，2020年申請復職成功，降級改敘。

移民署宜蘭收容所退休職員疑似替收容人夾帶現金，檢廉昨天搜索，夜間聲押涂姓男子，地院今天上午裁定收押禁見。記者陳敬丰／攝影
移民署宜蘭收容所退休職員疑似替收容人夾帶現金，檢廉昨天搜索，夜間聲押涂姓男子，地院今天上午裁定收押禁見。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 收賄 移民署 貪汙

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