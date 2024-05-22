新冠治療獎勵金誰領了？北榮神經修復名醫昔收回扣 今涉偽造文書遭訴
衛福部撥款新冠肺炎治療獎勵金，台北榮總神經醫學中心同仁反應「分配不公、未領到獎勵金」，士林地檢署追查，時任神經醫學中心副主任鄭宏志，涉嫌指示張姓醫務管理女組員偽造會議紀錄、盜用醫師職名章，全案偵結，依偽造文書罪嫌起訴2人。
起訴指出，衛福部感謝台北榮總在新冠肺炎期間，協助國家防疫貢獻，撥款新冠肺炎治療獎勵金，作為醫院同仁防疫獎金，其中神經醫學中心，沒有實際開會分配獎勵金，鄭宏志涉指示負責行政事務組員張女，偽造會議紀錄，直接盜用吳姓醫師職名章，蓋在2021年5月至2022年7月的治療獎勵金清冊上，2023年1月6日交給不知承辦人行使之，損害吳醫師、台北榮總管理行政文件正確性。
全案因神經醫學中心人員反應「分配不公、未領到獎勵金」，台北榮總政風室訪談相關人員，發現涉偽造會議紀錄、盜用職名章等情節，函送法辦。
鄭宏志否認犯行，他供稱，依正常公文程序，獎勵清冊應經他確認，但他「生病手術」，張女應該是交給職務代理人處理流程，他真的沒有看過會議紀錄和獎勵清冊，未授權張女蓋章。
張女自首坦承偽造會議紀錄，但否認盜用吳醫師的職名章。她稱，會議紀錄和獎勵清冊都是透過鄭宏志「電話確認」，鄭宏志指示她找吳醫師在獎勵清冊上核章，2023年1月6日，她找吳醫師核章，醫師叫她自己拿桌上的印章蓋章。
吳醫師到庭作證，當時並未召開會議，也未授權張女使用他的職名章。檢察官不採信張女辯詞，認定鄭、張2人涉行使業務登載不實文書、盜用印章等罪嫌，依法起訴。
士林地檢署日前另案偵辦北榮醫材採購弊案，鄭宏志涉嫌勾結醫信公司董事長余家琛等人收回扣，舞弊犯罪時間從2012年至去年，疑從採購案中獲取不正利益。鄭宏志、醫信負責人余家琛、余妻子朱琴珍、醫事檢驗師張文姬等4人，涉犯貪汙治罪條例「購辦公用物品舞弊」、「公務員利用職務詐取財物」及刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌。鄭200萬交保，余男夫妻各100萬元交保，張女50萬元交保，案件仍偵查中。
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