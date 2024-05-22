居服員為八旬老婦灌食後出現吸入性肺炎死亡 法院判無罪
彰化縣黃姓居服員幫83歲劉姓老太太灌食後，劉婦卻因嗆咳、嘔吐，造成吸入性肺炎而死亡，黃女因未先做反抽鼻胃管遭檢方以過失致死罪起訴，彰化地方法院認為，老婦嗆咳和未反抽鼻胃管並沒因果關係，老婦有巴金森氏症、中風，本來就是吸入性肺炎的高風險族群，因此判黃女無罪。
判決書指出，黃姓居服員是居家長照機構指派到府進行早班照護工作，2022年9月30日上午黃女以鼻胃管餵食劉婦後，劉婦發生胃食道逆流而嗆咳、嘔吐，造成吸入性肺炎送醫後，11月3日死亡，黃女遭劉家人提告。
彰化地檢署以黃女灌食前未先做反抽鼻胃管，觀察劉吳有胃部消化狀態，而直接餵食劉婦牛奶，並於餵食後進行復健肢體動作，致使劉婦吸入性肺炎而死，起訴黃女。
不過黃女辯稱，她早班去時，劉婦都是空腹，而且間隔大約已10小時，當天她有先看劉婦腹部狀況，有稍微按壓看看，確定應是空腹，就沒做反抽鼻胃管，且每天對劉婦鼻胃管灌食的量是一樣的，也會在灌食後，休息間隔15至20分鐘才對劉婦做復健肢體動作，且肢體動作也不會很激烈。
黃女辯護律師則稱，由於劉婦已83歲高齡，並有中風消化系統疾病、帕金森氏症等，劉家人在通報單上也記載「之前吐奶狀況比現在還要多，也曾在住院期間發生過」、「依照過去經驗，不需送醫」，所以劉家人才會在隔日凌晨才將劉婦送醫，所以並非必然是因黃女灌食過程有操作失當所致。
法官則依彰基鑑定報告書認定，劉婦中風及有巴金森氏症，都是會造成神經損傷的疾病，會導致病人的吞嚥功能或是肌肉收縮蠕動不良，應該才是會造成嗆咳或嘔吐食物的主因，法官認為劉婦吸入性肺炎難認和黃女的照護服務有因果關係，因此判黃女無罪。
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