居服員為八旬老婦灌食後出現吸入性肺炎死亡 法院判無罪

彰化縣黃姓居服員幫83歲劉姓老太太灌食後，劉婦卻因嗆咳、嘔吐，造成吸入性肺炎而死亡，黃女因未先做反抽鼻胃管遭檢方以過失致死罪起訴，彰化地方法院認為，老婦嗆咳和未反抽鼻胃管並沒因果關係，老婦有巴金森氏症、中風，本來就是吸入性肺炎的高風險族群，因此判黃女無罪。

判決書指出，黃姓居服員是居家長照機構指派到府進行早班照護工作，2022年9月30日上午黃女以鼻胃管餵食劉婦後，劉婦發生胃食道逆流而嗆咳、嘔吐，造成吸入性肺炎送醫後，11月3日死亡，黃女遭劉家人提告。

彰化地檢署以黃女灌食前未先做反抽鼻胃管，觀察劉吳有胃部消化狀態，而直接餵食劉婦牛奶，並於餵食後進行復健肢體動作，致使劉婦吸入性肺炎而死，起訴黃女。

不過黃女辯稱，她早班去時，劉婦都是空腹，而且間隔大約已10小時，當天她有先看劉婦腹部狀況，有稍微按壓看看，確定應是空腹，就沒做反抽鼻胃管，且每天對劉婦鼻胃管灌食的量是一樣的，也會在灌食後，休息間隔15至20分鐘才對劉婦做復健肢體動作，且肢體動作也不會很激烈。

黃女辯護律師則稱，由於劉婦已83歲高齡，並有中風消化系統疾病、帕金森氏症等，劉家人在通報單上也記載「之前吐奶狀況比現在還要多，也曾在住院期間發生過」、「依照過去經驗，不需送醫」，所以劉家人才會在隔日凌晨才將劉婦送醫，所以並非必然是因黃女灌食過程有操作失當所致。