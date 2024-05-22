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黑吃黑？賣帳戶被判刑6月 詐團偽造法院執行命令公文騙他9萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名20多歲男子，因提供銀行帳戶給詐騙集團使用，基隆地檢署依涉嫌詐欺、洗錢等罪提起公訴，法院判刑6月，但他收到詐騙集團假冒的基隆地院執行命令公文，被騙匯款9萬元。基隆地檢署表示，判決確定後通知執行是地檢署寄發，而非法院。通知繳納易科罰金等均須本人辦理繳納，不會郵寄文件提供帳號請民眾匯款，請民眾不要受騙。

被詐騙男子昨天到基隆地檢署為民服務中心，他表示其因涉犯詐欺、洗錢等罪經地檢署提起公訴，他近日收到「基隆地院」的通知，該公文寫著經法院判處有期徒刑6月，得易科罰金，他已依據該通知提供的帳號匯入9萬現金，剩下一半希望地檢署准予分期繳納。

但基隆地檢署一看他提供的通知命令，發現根本就是偽造的，且十分粗糙，沒有任何官防、印章，還有錯字，只是一般A4的影印紙，上面寫著「基隆地方法院執行命令，公訴人為台灣基隆地檢察署檢察官」，被告寫男子姓名。假公文告知被害人被判有期徒刑6月，如易科罰金合併為18萬「園」，誘騙匯易科罰金款款。

基隆地檢署查出男子所涉詐欺、洗錢等案件法院剛判決，但尚未確定，詐欺集團偽造法院通知讓民眾誤信，將現金匯入人頭帳戶而遭詐騙。但為何詐團會有男子相關資料，且得知他被判刑，地檢也覺得可疑，不排除是否黑吃黑的可能性。

基隆地檢署主任檢察官陳照世表示，判決確定後通知執行是由地檢署寄發，而非法院。地檢署通知繳納緩起訴處分金、罰金或易科罰金，均須本人親洽地檢署執行科辦理繳納，地檢署不會以郵寄文件提供帳號請民眾匯款，請民眾切勿受騙。

詐騙集團假冒的基隆地院執行命令公文，十分粗糙，還有錯字，基隆地檢署呼籲民眾切勿受騙。記者游明煌／翻攝
詐騙集團假冒的基隆地院執行命令公文，十分粗糙，還有錯字，基隆地檢署呼籲民眾切勿受騙。記者游明煌／翻攝

基隆 詐欺 詐騙集團

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