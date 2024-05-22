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高雄房產7年脫手賺千萬 女欠稅271萬豪邁一次「刷清」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楊姓女子持有一棟住宅7年獲利1355萬元，她成功脫手後，光房地合一稅就要271萬元，但楊女拒繳，行政執行署發現她有大量存股，存款還足以繳稅，發出扣押命令後，楊女直接現身高雄分署，拿出信用卡一次刷清欠稅，財力驚人。

高雄分署指出，楊女去年7月將位於鹽埕區的住宅以約3500萬元的價格賣出，同年10月申報房屋土地交易所得稅，但她一直遲遲無法提出原始取得成本契約書，最後以內政部時價登錄資料申報，國稅局計算後，認為她持有該間房產不到10年，房地合一稅稅率須以20%計算，查核應核課稅捐271萬餘元。

但楊女收到稅單後卻一直拒繳，案件被移送到高雄分署後，行政執行官清查楊女名下資產，發現她不僅有大量存股，光銀行存股繳清欠稅還有剩，隨即發出扣押存款與股票的執行命令。

楊女收到執行命令後，立刻聯繫書記官，希望不要收取銀行帳戶存款，幾天後直接到高雄分署，霸氣拿出信用卡，一次全額繳清稅款，執行官才撤銷銀行與股票帳戶扣押，能一次刷付百萬元，可見她財力驚人。

行政執行署高雄分署外觀。高雄分署提供
行政執行署高雄分署外觀。高雄分署提供

房地合一 房產 稅金

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