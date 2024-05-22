苗栗縣長鍾東錦競選幹部涉買票 更一審輕判獲緩刑

陳申陽是前年擔任苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競選總部主委，涉嫌在前年底，與丘姓、林姓選民二人，以現金向選民買票，一審判3年8月徒刑、褫奪公權4年，二審駁回，最高法院今年初發回更一審，台中高分院昨宣判，改判陳2年徒刑、褫奪公權4年、緩刑5年，公益捐80萬元。

最高法院今年3月認為前審駁回陳上訴，有法規不當及判決理由不備的違誤。

最高法院指出，因陳雖在偵查中否認有替傅顯榮賄選，但能否說陳在偵查中，沒有針對第一審判決犯罪事實，有替傅松琳向丘姓夫妻2人買票等情，此部分自白行賄犯罪，有研酌餘地，有關具體形成宣告刑時，是否將輕罪刑罰做充分、完足評價，因此發回台中高分院更一審。

更一審昨天審結，認定陳仍涉犯違反選罷法，判刑2年、緩刑5年、褫奪公權4年，緩刑期間付保護管束，支付公益捐80萬元、法治教育5場次，仍可上訴。

判決指出，陳申陽是去年苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳的大湖鄉聯合競選總部主任委員，他為讓大湖鄉長候選人傅松琳、大湖村長候選人傅顯榮、大湖鄉民代表候選人謝見德能順利當選，以1票1千元的代價，與丘姓、林姓選民在去年11月間向選民買票，每次買票金額在2000元至1.4萬元不等。

一審認定，陳申陽涉犯交付賄賂罪，判刑3年8月、褫奪公權4年；陳與檢方都對判決不服，提起上訴。

二審認為，一審已考量陳申陽犯罪後之態度等一切情狀，做出判決，已就量刑的刑度詳為審酌、敘明理由，無悖於量刑的合理性，一審判決無過輕或過重之情形，駁回上訴。