高虹安、檢察官法庭激辯又扯到李忠庭 審判長突說「這句話」

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天進行證據提示，檢辯辯論，偵查檢察官盧慧珊、高虹安鬥法，證據提示到高舉證立委柯建銘助理也回捐黨部金錢資料，審判長廖建傑脫口說，助理領錢就是要給家用「這樣不對啦！」

合議庭今天傳喚高虹安、其前助理陳奐宇、「小兔」黃惠玟、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文出庭，先行證據提示程序。

合議庭提示有關高虹安處理民眾黨台中市服務處23萬元裝潢費單據，引爆盧慧珊與高虹安評價意見爭執。盧說，服務處的裝潢款項是2020年就有，高所提單據卻是2022年即將卸任才製作，質疑金流不真實。

坐在被告席原本沈默的黃惠玟突然舉手說，這筆費用在她任內處理的，已由民眾黨結清，「我記得是25萬元」；黃女說，多出的這筆費用她覺得奇怪，尤其在立委將要卸任時才處理，而廠商為何又再討錢，也令人費解，還說「這筆錢就是她離職的主要原因」。

黃惠玟說，建設公司陳董事長本來說不要錢、也不開發票，「但李忠庭說那就賺不到這一筆了」，於是李也去找發票，為了這件事，她還被高虹安K了一頓，所有的事都是高虹安去協調後，再對她下命令。

高虹安表示，台中服務處的裝潢總費是47萬元「很謝謝兔姐和民眾黨溝通」，當時是陳董說不要算，她想卸任前還掉就好，而且錢都有記帳，陳董也拿出付款下游廠商的單據。

高虹安強調，黃惠玟所提李忠庭說可以賺錢的事，「我不理解，我只有付出，哪來的把錢賺回來？」

此外，高虹安遞出證據包括柯建銘助理薪資回捐民進黨的列表，高虹安說，這些都是立法院行之有年的事，但她的說法，引發審判長廖建傑回應。

廖建傑說，國會助理爭取工作權益，辛苦上班所賺的一分一毫，都是要帶回去照顧家庭用的，還補上一句「這樣不對啦」。

盧慧珊繼續對證據表示意見，說李忠庭在鴻海上班收入頗豐，又在歷久公司工作，還得在高虹安辦公室加班，卻由高自境外補薪，憑什麼高虹安會認為除李忠庭以外的國會助理會甘願把加班捐出來？盧說，李忠庭身兼三職，過度勞累，「希望李要注意身心狀況」。

關於高虹安提捐贈行天宮3600元善款的收據，盧慧珊說，她沒有看到高虹安捐錢給國會辦公室當作零用金，「這筆錢為何不捐作零用金？」