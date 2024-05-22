未先反抽鼻胃管老婦身亡 居服員獲判無罪

黃姓居服員用鼻胃管幫83歲劉婦餵食，婦人因發生胃食道逆流而嗆咳嘔吐，造成吸入性肺炎，送醫後宣告不治，居服員因未先做反抽鼻胃管遭檢方起訴，彰化地院判決無罪，可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，彰化地檢署查出，黃姓居服員負責劉婦的基本身體清潔、日常照顧、協助進食或管灌餵食、肢體關節活動。

檢方指出，民國111年9月黃姓居服員用鼻胃管幫83歲劉婦餵食，未先做反抽鼻胃管，直接餵食牛奶，婦人發生胃食道逆流而嗆咳、嘔吐等現象，造成吸入性肺炎，送醫住院後仍宣告不治，居服員涉犯過失致死罪遭起訴。

地院法官審理此案時，黃姓居服員供稱，餵食前有先看婦人腹部狀況，她按壓婦人腹部後知道是空腹，就沒有做反抽鼻胃管動作，而被害人當天是空腹，且每天對被害人鼻胃管灌食的量一樣，且灌食時有休息間隔15至20分鐘，才對婦人做非激烈及非高強度肢體動作。

律師說明，婦人有高齡及中風等病徵，進食後出現嗆咳情形的可能性本來就比較高，不一定是被告灌食過程操作失當所導致，且婦人死亡時間點距離案發時間已超過1個月。

判決書中指出，根據彰化基督教醫院鑑定書說明，依病歷記載，婦人本身曾有中風和巴金森氏症，都是會造成神經損傷的疾病，病人本身神經功能方面有損傷，導致吞嚥功能或肌肉收縮蠕動不良。

即使當時有對病人先做反抽鼻胃管、觀察消化狀態，甚至已確定灌食前胃部已排空，在灌食當下病人都還是有可能發生嗆咳或嘔吐的現象，法官因此判黃姓居服員無罪，全案仍可上訴。