屏東鋁錠工廠排廢氣又欠稅700萬 設備5折拍賣清償
屏東1家鋁錠工廠因排放廢氣遭依空氣污染防制法開罰，還有滯欠稅金等共新台幣約700萬元，陸續移送行政執行署屏東分署，因未正常繳納，生產設備遭以5折拍賣清償。
行政執行署屏東分署今天發布新聞稿表示，鋁錠工廠是從金屬廢料提煉鋁金屬，因製程中產生大量明顯粒狀污染物，屏東縣政府環保局民國111年稽查後依據空氣污染防制法開罰72萬元。
另外，鋁錠工廠原有滯欠營業稅、營所稅、勞健保等費用陸續移送至分署執行，期間負責人雖曾辦理分期但未正常繳款，已被廢止分期，目前總欠約700萬元。
屏東分署指出，29日屏南工業區就地拍賣工廠的生產設備，共有裝料桶35個、模具5組、鋁製模具流道安裝8組以及轉湯斗1個，只要達底價一半就有機會把物件帶回家，當天上午10時至10時30分開放登記及觀覽拍賣物，隨後喊價拍賣，拍賣所得將用以清償滯欠款項；詳情可上分署官網拍賣公告查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言