快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

高雄前金區里長吞巡守隊誤餐費 22萬入袋被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄前金區博孝里長方文杰，2019年起涉嫌詐領23名巡守隊誤餐費，經隊員多次追討仍無下文，憤而向檢調檢舉，雄檢查出，方從2019年至2022年間，共有22萬餘元誤餐費放入自己口袋，檢方今偵結，依侵占公有財物等罪嫌起訴方男。

守望相助隊每月可向轄區警分局申請隊員誤餐費，由分局承辦人依據當月輪值班表、隊員名冊按人頭發放，每一巡守時段誤餐費為80元，依照協勤時間，每名隊員每月可領取數百元至上千元不等補貼。

檢調查出，兼任巡守隊長的方文杰，自2019年1月起向轄區新興分局申請巡守隊員誤餐費，但分局撥款後，方卻未交給巡守隊員，隔年8月隊員質問方文杰為何都未發錢，方才至巡守隊帳戶取款發放「前一年」的誤餐費。

事後巡守隊員又多次未領到誤餐費，質疑方文杰中飽私囊，向轄區警方檢舉，警方向高雄地檢署聲請拘票，直接到方文杰家中搜索，扣得巡守隊員出入登記簿，以及2019年至2021年的誤餐費印領清冊、排班表、巡守隊員印章及守望相助隊專款存摺印鑑等證物。

檢調查出，方文杰從2019年起，多次請領誤餐費卻未發放，2020年甚至全年都未將誤餐費發給隊員，合計侵吞20名隊員22萬餘元誤餐費。

檢調偵辦時，方文杰坦承侵占餐費，加上其他隊員指證確實未領取到餐費，認定方犯罪事實明確，今偵結依侵占公有財物等罪嫌起訴方文杰，面臨最輕5年以上有期徒刑。

高雄市前金區博孝里長方文杰（左三）被控侵吞巡守隊員誤餐費被雄檢起訴。本報資料照片
高雄市前金區博孝里長方文杰（左三）被控侵吞巡守隊員誤餐費被雄檢起訴。本報資料照片

侵占 巡守

延伸閱讀

蓮池潭立神秘護龜標示 里長：避免烏龜上岸產卵出車禍

高雄咆哮女不滿他人路邊停車抓傷人 警通報強制就醫

85歲高雄阿公停左彎道遭撞嚇傻 肇事車慘翻四輪朝天

國會職權法案續審 高雄民眾集結上街發聲抗議

相關新聞

拿高薪騙女秘書到KK園區摘器官 主嫌陳盈齊判7年11月定讞

直播主陳盈齊等10人為賺錢詐騙民眾「出國摘器官」，前年策劃騙2人到泰國，實際上是前往緬甸KK園區摘臟器，2名被害人分別支...

影／兒子遭前女友控性侵 找民代黑道施壓？林姿妙：子虛烏有、已提告

宜蘭縣長林姿妙的小兒子去年9月遭人爆料性侵女友，今天還有媒體報導這段期間不斷有黑道、民代出面向女方施壓關切，要求和解，檢...

爆蘇貞昌靠BNT疫苗A一億 吳子嘉律師想再傳喚「他」出庭

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被蘇貞昌請求賠償1000萬元，台北地方...

高虹安、檢察官法庭激辯又扯到李忠庭 審判長突說「這句話」

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天進行證據提示，檢辯辯論，偵查檢察官盧慧珊、高虹安鬥法，證據提示到高舉證立委柯建銘助...

高雄房產7年脫手賺千萬 女欠稅271萬豪邁一次「刷清」

高雄楊姓女子持有一棟住宅7年獲利1355萬元，她成功脫手後，光房地合一稅就要271萬元，但楊女拒繳，行政執行署發現她有大...

苗栗縣長鍾東錦競選幹部涉買票 更一審輕判獲緩刑

陳申陽是前年擔任苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競選總部主委，涉嫌在前年底，與丘姓、林姓選民二人，以現金向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。