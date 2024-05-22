高雄前金區里長吞巡守隊誤餐費 22萬入袋被起訴

高雄前金區博孝里長方文杰，2019年起涉嫌詐領23名巡守隊誤餐費，經隊員多次追討仍無下文，憤而向檢調檢舉，雄檢查出，方從2019年至2022年間，共有22萬餘元誤餐費放入自己口袋，檢方今偵結，依侵占公有財物等罪嫌起訴方男。

守望相助隊每月可向轄區警分局申請隊員誤餐費，由分局承辦人依據當月輪值班表、隊員名冊按人頭發放，每一巡守時段誤餐費為80元，依照協勤時間，每名隊員每月可領取數百元至上千元不等補貼。

檢調查出，兼任巡守隊長的方文杰，自2019年1月起向轄區新興分局申請巡守隊員誤餐費，但分局撥款後，方卻未交給巡守隊員，隔年8月隊員質問方文杰為何都未發錢，方才至巡守隊帳戶取款發放「前一年」的誤餐費。

事後巡守隊員又多次未領到誤餐費，質疑方文杰中飽私囊，向轄區警方檢舉，警方向高雄地檢署聲請拘票，直接到方文杰家中搜索，扣得巡守隊員出入登記簿，以及2019年至2021年的誤餐費印領清冊、排班表、巡守隊員印章及守望相助隊專款存摺印鑑等證物。

檢調查出，方文杰從2019年起，多次請領誤餐費卻未發放，2020年甚至全年都未將誤餐費發給隊員，合計侵吞20名隊員22萬餘元誤餐費。

檢調偵辦時，方文杰坦承侵占餐費，加上其他隊員指證確實未領取到餐費，認定方犯罪事實明確，今偵結依侵占公有財物等罪嫌起訴方文杰，面臨最輕5年以上有期徒刑。