拿高薪騙女秘書到KK園區摘器官 主嫌陳盈齊判7年11月定讞

直播主陳盈齊（前排左）、工地零工張秉暐（黑框眼鏡）、電腦作業員竇一浚（綠衣者）都涉入KK園區摘取人體器官未遂案。圖／聯合報系資料照片

直播主陳盈齊等10人為賺錢詐騙民眾「出國摘器官」，前年策劃騙2人到泰國，實際上是前往緬甸KK園區摘臟器，2名被害人分別支付約100萬的泰達幣、機警逃回台灣，最高法院依意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪判陳7年11月徒刑定讞。

陳盈齊得知可介紹他人出國摘器官牟利，與朋友們聯手誘騙被害人，製作「來吧！我們需要你」工作宣傳，私下談價碼「送1人出境可獲利新台幣200萬元」。共犯們與國外摘器官的買家接洽，還替被害人辦護照、做全身健康檢查、送機。

陳以高薪聘請一名精通英文的女秘書到泰國，從事翻譯工作，2021年6月18日女秘書獨自搭機出境，輾轉抵達緬甸邊境KK園區，結果被逼迫做詐騙工作，她驚覺受騙。女秘書上網求救，聯繫緬甸台北經濟文化辦事處通知母親，母親2個月後支付折合約新台幣100萬元的泰達幣給KK園區老闆，才沒被摘取器官，順利回台。

陳等人沒拿到介紹女秘書出國的報酬，另覓目標，安排另名男子「出國幫忙領贏得拳賽的賭金」，騙對方事成後可到公司上班。2021年8月9日，「領獎男」搭機到泰國曼谷，他發現google maps顯示司機一路往北開，與旅館方向相反，打電話聯繫同學，同學勸他快離開；男子3天後自泰返台。

一審認為陳等人詐騙被害人出國，目的是摘除他們的器官牟利，若非以失敗收場，被害人可能因而死亡，惡性重大，陳盈齊被判8年徒刑，共犯張秉暐判刑7年6月、袁家翔3年6月、胡重慶4年2月、楊振楷4年、簡浩軒4年2月、楊舒婷4年、蘇子晅2年6月、竇一浚5年，幫助犯卓爾杰2年6月。

檢方和陳盈齊等人皆上訴，二審認為陳盈齊等人均值青壯，卻不好好工作維生，反而為了獲取高額利益而騙人出國「摘器官」，就算2名被害人幸運返國，仍應嚴懲，考量部分被告與被害人達成調解或曾幫忙被害人返國，刑度更動。

二審改判陳盈齊7年11月徒刑，其餘共犯袁家祥加重為4年、胡重慶減為3年8月、楊振楷加重為4年4月、楊舒婷減為3年8月、蘇子暄加重為3年6月、竇一浚減為4年2月、卓爾杰加重為3年2月徒刑。另外，簡浩軒加重為4年2月、張秉暐則減為6年6月刑。案件上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。