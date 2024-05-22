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爆蘇貞昌靠BNT疫苗A一億 吳子嘉律師想再傳喚「他」出庭

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉去年在節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被蘇貞昌請求賠償1000萬元，台北地方法院今開庭，吳子嘉委任律師聲請傳喚東洋藥品前總經理施俊良作證，法院另定7月24日再開庭。

吳子嘉去年5月20日在直播節目中表示「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」、「就是白白貪汙了近30億台幣」、「統統抓去判刑關起來」，蘇貞昌、陳時中認為名譽權受到侵害，各求償1000萬元。

台北地院今審理蘇貞昌求償案件，吳子嘉律師向法官聲請傳喚施俊良作證，但蘇貞昌委任律師指出，施俊良並非吳子嘉發表相關言論的查證對象，與本案無關，並沒有傳喚的必要。

法官問及另案陳時中求償案曾函詢東洋藥品，是否調卷後再決定是否傳喚證人？蘇貞昌律師指出，待調卷、閱卷後再表示意見。法官庭末定7月24日再開庭。

另外，陳時中向吳子嘉求償1000萬元案，法院已傳喚東洋藥品董事長林全、陳時中、上海復星台灣代理人王國綸等人作證，日前言詞辯論終結，訂於7月12日宣判。

蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片
蘇貞昌。圖／聯合報系資料照片

BNT 台灣東洋藥品工業 吳子嘉 疫苗 蘇貞昌 陳時中

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