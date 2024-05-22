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影／兒子遭前女友控性侵 找民代黑道施壓？林姿妙：子虛烏有、已提告

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙的小兒子去年9月遭人爆料性侵女友，今天還有媒體報導這段期間不斷有黑道、民代出面向女方施壓關切，要求和解，檢方對相關案件偵辦也毫無動作。林姿妙今天到議會備詢前受訪表示，子虛烏有，已經向對方提告

林姿妙的小兒子林澤民前女友最近向媒體控訴當下遭性侵過程，更指林為逼她和解撤告，竟不斷找黑道、藍營民代恐嚇施壓她的家人，檢方對相關案件也毫無動作，質疑各方人士忌憚林姿妙的勢力，才會無所不用其極地包庇林的兒子。

針對相關爆料，林澤民透過律師否認性侵前女友外，強調一切都是不實指控，從未找民代、角頭關說施壓，反控女方挾怨報復、栽贓爆料。

據了解，林澤民與該女子經由朋友介紹認識，女方離婚且有小孩，兩人交往半年多，也多次出遊吃飯。

宜蘭縣長林姿妙的小兒子遭前女友控性侵，還傳出找民代與黑道施壓和解？林姿妙今天回應「子虛烏有」。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙的小兒子遭前女友控性侵，還傳出找民代與黑道施壓和解？林姿妙今天回應「子虛烏有」。記者戴永華／攝影

前女友 性侵 提告 林姿妙

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