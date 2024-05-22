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自外役監脫逃偷機車代步 殺害追贓雙警凶嫌罪行再添一筆

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南雙警命案凶嫌林信吾，去年11月底一審判他二個死刑，上訴二審審理中，而他前年8月間從明德外役監脫逃後，曾在北區店家購買彈簧刀，並在中西區偷走1輛機車代步，同年月22日犯下殺警案，他涉犯攜帶凶器竊盜案被訴，台南地院再判1年刑。

檢警調查，林前因攜帶凶器竊盜、強盜等罪，經台南地院裁定應執行8年4月確定，2020年1月1日起羈押，再至台南監獄執行，並於隔年12月21日經遴選至明德外役監執行。未料，他於2022年8月14日晚間脫逃，翌日中午在北區公園南路上某店家購得彈簧刀1把，並於相近時間購得空氣槍1支後隨身攜帶。

8月19日11時40分行經中西區時，見蔡姓女子所有機車鑰匙未拔除且無人看管，偷走機車代步。蔡女發現機車遭竊，報警處理。

直至8月22日，他騎贓車殺害追贓員警並奪取警用槍彈，再持警槍犯竊盜、強盜、殺人等罪行，為警循線追緝。直至23日清晨4時35分許，在和欣客運新竹站附近落網。

林信吾於警詢時供述，2022年8月19日11時40分許，在中西區竊取機車後，騎乘該車在台南市區亂逛。

蔡姓女車主表示，8月19日7時38分許，將機車停放在中西區，同日11時40分許發現機車不翼而飛後，報警處理。

經警調閱監視器發現，竊取機車者的衣著與林相同外，林於8月15日在北區公園南路上某店家購得彈簧刀1把，並另購得空氣槍1支後隨身攜帶。且有一審判決內容相佐。

檢方認為，林因於竊取機車時攜帶彈簧刀、空氣槍，經檢察官起訴攜帶凶器竊盜罪名，林於審理過程中就起訴事實坦承不諱。

台南地院指出，林欠缺尊重他人財產權與社會秩序觀念，不思以合法、正當途徑滿足個人經濟需求，竟以竊取蔡女財物，使她受有財產損害，實值非議。同時，林犯後終能坦承犯行，迄今未賠償蔡女犯後態度等一切情狀，法官認他犯攜帶凶器竊盜罪處1年，可上訴。

台南地院指出，林信吾欠缺尊重他人財產權與社會秩序觀念，竟以竊取蔡女財物，使她受有財產損害，認他犯攜帶凶器竊盜罪處1年，可上訴。圖／本報資料照
台南地院指出，林信吾欠缺尊重他人財產權與社會秩序觀念，竟以竊取蔡女財物，使她受有財產損害，認他犯攜帶凶器竊盜罪處1年，可上訴。圖／本報資料照

台南 外役監 林信吾 殺警案 竊盜

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