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18歲詐團車手遭逮 囂張嗆檢警「只押2月」：要去菲律賓當上游

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名18歲邱姓男子擔任詐騙集團車手，今年3月他受指示前往龍潭區國聯街，假冒投資公司專員與被害人面交新台幣20萬元，但被害人早已報警，警方一見邱男現身當場將人逮捕。事後邱男向檢警囂張嗆聲，說「我知道我最多只會被押2個月，之後就要去菲律賓當上游成員；檢方偵結依詐騙案件將邱男起訴。

在詐團中擔任面交車手的邱男，去年11月上旬其他成員透過LINE向汪姓被害人稱可代為操作投資股票獲利，汪姓被害人按詐欺集團成員指示，以面交的方式給付款項。結果汪姓被害人察覺有異，於今年2月4日報警；對此雙方仍持續聯繫，相約在今年3月6日下午1點15分許，在桃園市龍潭區汪姓被害人住處，面交現金新台幣20萬元。

對此邱男帶著刻製「正華投資有限公司」的印章及現儲憑證收據，並在收據上填寫收到現金新台幣20萬元等內容後，偽簽「陳東威」的名字，及蓋用偽造公司印章，前往該處與汪姓被害人碰面，向其收取20萬元，不過警方先前獲報後就早已準備，待汪姓被害人將假鈔交付邱男後，旋遭現場埋伏員警一擁而上當場逮捕。

邱男在警詢及偵查中坦承不諱。檢方審酌，邱男假冒投資公司專員，擔任面交車手，不畏台南市鹽水區至桃園市龍潭區遙遠距離 ，顯見他執意詐取⺠眾辛勞所得甚堅 ，惡意不輕，且邱男今年1月24日，也是以同樣手法向被害人詐取20萬元萬元，經橋頭地檢署依法起訴。

其中檢方指出，邱男提起公訴後不知收斂，囂張嗆聲自己「升級了」，準備要到菲律賓當上手，甚至在桃園看守所時稱「我知道我最多只會被押2個月，羈押期限屆至後要前往菲律賓」等語，檢認為邱男方犯後態度不佳，品性惡劣，請法院量處有期徒刑1年4月 ，併科罰金20萬元 。

桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影
桃園地方法院。記者周嘉茹／攝影

菲律賓 詐欺 詐騙集團 車手

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