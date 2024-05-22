「東京著衣」團隊驚爆掏空駿熠電 經營權天王100萬元交保

駿熠電子科技公司被控財務體質不佳，透過與兩岸知名飲品「王老吉涼茶」進行假交易，藉此虛增營收，掏空2300萬元資產；調查局台北市調查處昨天搜索約談有經營權天王稱號的劉兆生、駿逸掛名負責人紀政孝、知名退休員警許恒瑞共12人到案，台北地檢署漏夜偵訊後依違反證交法命劉兆生100萬元交保、紀政孝80萬元交保。

同案約談包括王老董大健康產業董事李大彰、廠商林安益各50萬元交保；許恒瑞30萬元交保、房欣怡15萬元交保。王老董大健康產業實際負責人蘇雀貞因案滯留大陸遭通緝。

劉兆生目前是兆紳管理顧問公司董事長，也是上櫃公司新零售董事長，擅長經營權爭奪、股權併購、內稽內控與危機處理，喜好參加飯局結識律師、金融業高層、司法警察，曾以駿熠公司派30%股權完勝市場派54%，是業界知名人物，當年也成為駿熠副董事長；擁有法律專長的他文筆不錯，不時在社群軟體PO勵志文，抒發人生起伏的心境。

久大資訊併購電商東京著衣時，時任總經理的補教名師鄭博文、李大彰涉內線交易遭起訴，法院審理時，李大彰繳回120萬犯罪所得獲判緩刑，詎料又捲入駿熠掏空案；紀政孝去年也涉兆勁科技財報不實案。

至於許恒瑞與房欣怡曾以月息1%為誘餌，鼓吹民眾申辦房貸或信貸，投資許男公司推出的建案或零存整付方案，4年吸金逾6.5億元，遭法院重判14年徒刑；法院審理期間，許恒瑞怕仇家押人，找來北聯幫兄弟護駕，沒想到雙方在北檢大門上演全武行，北聯幫後來還帶西瓜刀到北檢門，引發社會矚目。

據調查，駿熠電子科技2017至2018年，因財務出現問題，副董事長劉兆生找來紀政孝、李大彰加入團隊，透過與王老董大健康產業簽訂不實經銷合約，再與許恒瑞旗下的「麗峰實業」、「亞昕公司」等6家紙上公司簽假契約，由駿熠電子科技支付貨款，麗峰實業開立不實支票，掏空駿熠2300萬元。

王老吉是大陸著名涼茶，30多年前香港加多寶創辦人陳鴻道取得王老吉授權，開始使用王老吉秘方及商標販售涼茶，但當時王老吉藥品生產商標已被母公司廣藥集團註冊，2000年廣藥與鴻道集團簽下商標許可使用合約，規定藥品屬性的綠盒王老吉屬廣藥集團，飲料屬性的紅罐王老吉則屬鴻道集團下的企業加多寶。