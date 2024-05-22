桃園忠貞市場阿箴麵包釀514人中毒 負責人限制出境至年底

忠貞市場之前著名的排隊美食「阿箴越南法國麵包」，去年8月2、3日販售的麵包造成514人食物中毒，桃市衛生局檢驗麵包及配料，發現有沙門氏桿菌及仙人掌桿菌，目前保險公司已與292人賠償和解，尚有189人待聯繫，由於負責人阿箴母籍為越南，檢方於偵查中限制她出境、出海，為確保後續審判，桃園地院裁定將她自今年4月29日起再延長限制出境、出海8個月。

桃園地院於上月19日進行準備程序庭時，由於負責人阿珍限制出境、出海期間即將屆滿，法官在聽取被告阿箴及其輔佐人的杜姓丈夫雙雙陳述的意見後，認阿箴涉犯食品安全衛生管理法第49條第4項、第2項的過失違反同法第44條第1項第2款、第15條第1項第4款致危害人體健康罪嫌重大。