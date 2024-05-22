桃園忠貞市場阿箴麵包釀514人中毒 負責人限制出境至年底
忠貞市場之前著名的排隊美食「阿箴越南法國麵包」，去年8月2、3日販售的麵包造成514人食物中毒，桃市衛生局檢驗麵包及配料，發現有沙門氏桿菌及仙人掌桿菌，目前保險公司已與292人賠償和解，尚有189人待聯繫，由於負責人阿箴母籍為越南，檢方於偵查中限制她出境、出海，為確保後續審判，桃園地院裁定將她自今年4月29日起再延長限制出境、出海8個月。
桃園地院於上月19日進行準備程序庭時，由於負責人阿珍限制出境、出海期間即將屆滿，法官在聽取被告阿箴及其輔佐人的杜姓丈夫雙雙陳述的意見後，認阿箴涉犯食品安全衛生管理法第49條第4項、第2項的過失違反同法第44條第1項第2款、第15條第1項第4款致危害人體健康罪嫌重大。
法官認為，被告阿箴雖與我國國民結婚，並於2016年10月17日取得我國國籍，且在我國有固定住居，但其出生地為越南，在越南尚有親屬，因本案遭限制出境、出海前，亦有多次出境紀錄，仍有相當理由足認被告有逃亡之虞，法院審酌被告所涉犯罪情節，認採取限制出境、出海以確保後續審判、執行程序順利進行的強制處分手段，已屬相對侵害較小處分，基於國家審判權及刑罰執行權遂行公益考量，仍有限制被告出境、出海之必要，裁定如主文所示。
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