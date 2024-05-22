高虹安涉貪案今起檢辯最後一波交手 誰能影響合議庭？

新竹市長高虹安日前為貪汙案出庭。圖／聯合報系資料照片 台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案近尾聲，今天上午再開庭，合議庭傳喚高虹安及4名被告出庭進行辯論；法院今天排全天庭期，如未完成程序，下周三再繼續辯論，高虹安有罪無罪？檢、辯最後一波辯論重要。

貪汙案審判從今年3月初勘驗偵查光碟、後來進行證人交互詰問，進度密集，高虹安、高的前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟、高的男友李忠庭共8人，先後都經過作證程序。

今天合議庭將進行上周未完的證據提示，之後檢、辯展開辯論，辯論時間無法預估。

台北地檢署2023年8月14日起訴高虹安、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文5人，高虹安與王郁文不認罪，其他3人認罪。

檢、辯攻防重點各有不同，依過去庭審主張，高虹安一方認為助理皆有實質加班，助理回捐酬金、加班費是聽從資深國會助理黃惠玟的建議，且零用金用於公務支出，與貪汙罪無關。

公訴檢察官的辯論方向，朝高虹安自始主導、看帳將零用金作為私人用途，包括起訴書強調的高虹安個人花用，主張高涉嫌貪汙、偽造文書，具主觀犯意。

至於合議庭會採檢、辯誰的辯論作為判決心證？日後分曉。