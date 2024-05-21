知名涼茶王老吉爆假交易 駿熠老董、退休警遭檢調約談

調查局掌握情資，指股票上櫃駿熠電子科技公司，因財務體質不佳，透過與兩岸知名飲品「王老吉涼茶」進行假交易，藉此美化財報，掏空2300萬元資產，涉及財報不實、非常規交易等罪；台北市調查處21日搜索駿熠電子等4個處所，約談負責人紀政孝、王老董大健康產業董事李大彰、退休員警許恒瑞共12人到案，詢後依違反證交法移送台北地檢署漏夜複訊。

王老董大健康產業實際負責人蘇雀貞因案滯留大陸遭通緝，未到案，同案約談包括掮客林安益及駿熠電子財會人員。

王老吉是大陸著名涼茶，30多年前香港加多寶創辦人陳鴻道取得王老吉授權，開始使用王老吉秘方及商標販售涼茶，但當時王老吉藥品生產商標已被母公司廣藥集團註冊，2000年廣藥與鴻道集團簽下商標許可使用合約，規定藥品屬性的綠盒王老吉屬廣藥集團，飲料屬性的紅罐王老吉則屬鴻道集團下的企業加多寶。

2005年加多寶使用「怕上火，喝王老吉」廣告語，讓王老吉打出知名度，後來靠著贊助大陸節目「中國好聲音」走紅，2015年營收高達人民幣250億元，成為超越可口可樂的大陸罐裝飲料第一品牌，最後資金不足面臨停產危機。

據調查，駿熠電子科技2017至2018年，因財務出現問題，紀政孝為美化帳面，涉與王老董大健康產業簽訂不實經銷合約，再透過李大彰協助，找來無實際營運、債信也不佳的「麗峰」、「亞昕」等6家紙上公司配合簽假契約，由駿熠電子科技支付貨款，營造交易活絡假象，紙上公司開立不實支票，最後因跳票導致全案曝光。

另外，許恒瑞被控與以月息至少1%的高利為餌，四處鼓吹民眾申辦房貸或信貸，用於投資許男公司推出的建案或零存整付方案，4年涉吸金逾6.5億元，遭法院重判14年徒刑；紀政孝去年也涉及兆勁科技財報不實及非常規交易案遭約談，沒想今年又捲入駿熠掏空案。