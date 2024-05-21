遴選檢察長 票選檢審委員聯合徵求報名推薦

票選檢審委員指出，依法務部公告，檢審會訂於今年6月14日開會審議檢察長遴選人事案。聯合報系資料照

票選檢審委員今表示，為辦理今年度遴選檢察長審議案，自今年6月1日起至6月7日17時30分止，9名委員受理檢察長候選人報名及推薦，仍須被推薦者明確表達有意願始納入，向全國檢察官及各界廣徵意見，全部候選人名單將於6月7日公告。

票選檢審委員指出，依法務部公告，檢審會訂於今年6月14日開會審議檢察長遴選人事案，因作業期程適逢兩屆檢審委員交接，經兩屆票選檢審委員同意，今天開始公告訊息，正式受理報名（含推薦）期間，自今年6月1日起至6月7日17時30分截止之期間內，9名票選檢審委員受理檢察長候選人報名或推薦。

若推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願，票選檢審委員亦將逐一確認本人有意願始納入，如本人表示無意願者則不予納入。

票選檢審委員表示，將於今年6月7日上午10時，第一次公布當時彙總之全部候選人名單、其現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。同日下午17時30分許截止報名後，票選檢審委員將盡速公布最後彙總全部候選人名單、其現職及司法官期別。

逾前揭截止期間始向票選檢審委員報名的候選人，依法雖仍具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入票選檢審委員審酌考量範圍。

9名票選檢審委員將自6月8日至6月13日之期間，向全國檢察官及各界廣徵意見，並訂於6月13日召開會前會討論入圍名單，且於6月14日上午檢審會提出9名票選檢審委員的建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。

票選檢審委員受理報名及推薦方式，可電子郵件或Line傳送報名表予票選檢審委員，格式不拘，但須包含姓名、現職及服務單位；有提供適任檢察長之事蹟或資歷尤佳。推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願。如已向高（分）檢署人事室報名者，毋須再向票選檢審委員報名。