台版柬埔寨奪3命詐4億！主嫌稱捐3口棺材想交棒 審判長：當事業傳承？

台版柬埔寨案2022年關押61人奪3命詐4億，主嫌「藍道」杜承哲等4人，遭依私刑拘禁致死等罪嫌起訴。杜承哲稱落網前捐了3口棺材，很後悔從事水房，想把詐團轉交出去。審判長當庭問，這是經驗傳承，把詐團當事業？杜承哲否認，案發後想退出詐團，依上游指示交棒，請求不要判處無期徒刑。全案辯結，今年7月10月宣判。

公訴檢察官論告，杜承哲等4人加入詐團原始群組中，都知道控點非法拘禁提供人頭帳戶的被害人，導致3人遭拘禁致死，有預見可能性，涉犯共同私刑拘禁致死、發起組織犯罪、洗錢、非法使人施用三級毒品、加重強盜等罪，求處無期徒刑，依法褫奪公權終身，詐欺部分建請併科罰金2千萬元。

杜承哲否認加重強盜罪，其餘罪名均認罪，但他當時真不知有少年加入，曾向陳樺韋說不要少年，沒在意控房有哪些人；杜承哲稱，請不要判處無期徒刑，其他小條犯罪，加一加也關不完。其餘3人也稱不要判無期徒刑，請求從輕量刑。

杜的律師稱，本案將水房塑造成詐團頂端，但水房和控房是水平關係，非能指揮，杜承哲有悔意，案發後、落網前，曾釋出誠意捐了3口棺材，他有悔意非怙惡不悛。

杜承哲稱，他做水房是為了求財，沒有要害命，案發後，曾向大哥說要退出，於是將詐騙事業要轉交出去。審判長問？這是經驗傳承？把詐團當事業？杜回答，不是經驗傳承，而是轉給洪俊杰。洪對此稱，他當時缺錢，才會答應接棒，取得大陸詐團成員的聯繫方式。

王的律師稱，王昱傑是水房工作負責打款，並非組織犯罪發起人，而是薛隆廷中途招募的，本案共押了61名人，時間從9月至11月初，3名死者1人曾施用毒品、1人肝有問題、1人心肌梗塞，檢方指控不當管理控房，但王無法預見死亡結果，否認私刑拘禁致死罪。

全案僅有杜承哲1人，以200萬元和死者黃女的家屬談和解，其餘人稱將盡力向家人求助，籌錢談和解。僅1名訴訟參與人代理人稱對於杜量刑無意見，其餘請求從重量刑；死者黃男、林男家屬律師則無和解意願，請求從重量刑。杜承哲稱，女兒名下帳戶內244萬元沒收，無意見，其餘金額是老婆存的女兒壓歲錢。

杜等人最後稱，對被害人很抱歉；王昱傑說，會痛改前非請求庭上給予機會。杜承哲24日將因另案入監執行2年徒刑。洪另將依重傷害罪執行4年徒刑。審判長諭知，全案辯論終結，今年7月10日上午10點宣判，薛、洪、王等3人5月30日起延押2月。

全案起源於，「藍道」杜承哲2022年9月底至11月初，找來傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，38天內陸續在桃園、淡水據點關押61名人頭帳戶提供者，詐團控制手法極其惡劣，搜身搶財、嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，關進約三坪大的小房間，不乖就找控員毒打、電擊，甚至在泡麵摻入FM2毒品。

死者黃男除了遭毒打，還被命令「唱歌娛樂」受不了了高壓監控凌虐，選擇從十一樓高跳樓身亡。死者黃女因在房內尿尿遭受電擊，身體惡化吐血，不斷求救喊「肚子痛、想回家」但未被送醫，最終大量休克死亡。死者林男患有慢性病，未服藥病況惡化，拜託送醫遭拒，雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走大小便失禁，一度撞牆呼喊「快受不了」還被認為在裝病，遭控員餵食三顆FM2後，心肌梗塞休克身亡。

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