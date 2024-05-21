徐巧芯大姑夫婦涉詐案 北檢聲請延押涉案3人2個月

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄和手下林于倫等人，涉嫌替詐團洗錢，不法金額達2700萬元，遭檢方收押禁見。劉向婕等3人偵查中押期將屆，檢察官已向法院聲請延押3人2個月。

全案源於，檢警追查一起詐騙集團金流，鎖定東霖公關顧問公司替詐欺集團洗錢，不法金額達2700萬，發現東霖公司負責人為林于倫，而杜秉澄及劉向婕是上游，透過林于倫層層轉匯洗錢，居中牟利。

今年3月25日，檢警搜索劉向婕夫妻等3人住處及辦公處，3人到案後自稱是虛擬貨幣幣商，只是在經營虛擬貨幣交易，否認有洗錢犯行，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

據調查，林于倫和劉向婕是國小同學，3人看準近年洗錢有高額獲利，決議合謀賺取不法。

對此，徐巧芯曾說明，杜秉澄夫妻是夫家頭痛人物，曾經找過她做生意，她的朋友曾被杜男夫妻騷擾，她都建議友人報警處理。