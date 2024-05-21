駿熠電子涉做假交易損2300多萬 檢調今約談前董事長等8人
已下櫃的駿熠電子（3642）時任董事長紀姓等人涉嫌於2017年至2018年間，與數間紙上公司簽訂合約，進行虛偽交易，造成公司損失2300多萬元，涉犯證券交易法。台北地檢署今指揮法務部調查局台北市調查處搜索3處，稍晚將約談紀姓董事長、公司主管及配合簽假交易者共8人。
據了解，2017年至2018年間，紀姓董事長等人涉嫌與數間債權不佳的紙上公司合作，簽立假交易契約，透過增加交易紀錄美化財報，期間內導致公司損失2300萬餘元。
檢調今兵分3路搜索，預計稍晚將約談紀姓董事長、公司主管及配合簽訂假交易者，共8人。全案朝涉犯證券交易法171條第1項第1款之財報不實、第2款之非常規交易、第3款之特別背信等罪嫌偵辦。
去年5月間，櫃買中心指出，駿熠電子科技前因未公告申報2022年第3季財務報告，櫃買中心依規公告其有價證券自2022年11月17日停止櫃檯買賣。後來駿熠公司陸續未公告申報2022年度及2023年第1季財務報告，已併案繼續停止櫃檯買賣。
櫃買中心說，駿熠電公司有價證券停止櫃檯買賣已屆滿6個月，且前開情事迄未改善，核有櫃買中心業務規則應終止其有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自2023年6月27日起終止駿熠電公司上櫃有價證券櫃檯買賣。
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