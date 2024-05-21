不當飼養、虐待犬貓被逮 他又違規飼養犬貓「屍骨沒移除」

雲林縣林內鄉一處私人狗場陳姓負責人曾違反動保法被列不得飼養犬貓，今年2月狗場被查獲涉嫌不當飼養、虐待，並藉口募款，裁罰後縣府多次複查遭拒，檢方介入調查，發現陳男再度違規飼養犬貓並致死，依違反動保法將陳男提起公訴。

陳姓男子曾因不當飼養、虐待，被彰化縣列為不得飼養犬貓對象，今年二月雲林縣動植物防疫所獲報，陳男在林內鄉私設狗場，現場糞便堆積、髒亂不堪，100多隻犬貓中有多隻消瘦病弱，經裁處20萬2千元後，防疫人員多次前往複查被拒，協請檢警介入偵辦。

檢察官莊珂惠認為陳男涉虐犬貓數量不少，指揮員警聲請搜索票獲准後，4月12日再次進入陳男的狗場稽查，竟又查獲陳男再度違規飼養犬貓多達近40隻，且仍未給予適當的醫療與飼養環境，甚至有犬貓因而死亡，屍骨也沒移除。

檢方認為陳男涉嫌違反動物保護法，故意傷害動物，暨同法第30條第2項在裁罰處分送達日起5年以內，故意再次虐待動物，致使動物受傷、死亡等罪嫌，日前偵查終結，對陳男提起公訴。