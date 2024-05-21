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下一個台北地檢署檢察長是誰？法務部長鄭銘謙下月底公布
法務部長鄭銘謙上任，台北地檢署檢察長出缺，加上高雄高分檢署檢察長費玲玲任期屆滿，共2個檢察長職缺待補。法務部說，將請檢察官人事審議委員會提名4位檢察長入圍名單，下月21日由鄭圈選並公布檢察長調動。
法務部指出，檢察長人事案將秉持公正公開原則，循既定程序經由檢審會提出檢察長職缺2倍的4人建議人選，供部長遴選。
法務部今告知檢審委員檢察長缺額人數，檢審會預訂在6月14日召開會議時提出建議人選，6月21日再召開檢審會，公布經部長遴選或派任的新任或遷調名單，檢察長布局即底定，調動預定在7月9日成，並辦理交接。
此外，檢察長人事調動另牽涉法務部司處主管相關派任，不過，司處主管人事屬行政院的管理權責，法務部也會將人事案函請行政院核定。
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