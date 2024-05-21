菜鳥護理師找不到血管打針 資深行政「幫一把」吞刑責

高雄鳳山某耳鼻喉科診所因護理師不會打針，便請朱姓行政人員協助，去年7月多次代替菜鳥護理師幫患者打針，事後遭人檢舉違規，高雄市衛生局調查後，確認朱女並無護理資格，法院審理後，考量朱是受託幫忙，依違反護理人員法判2月徒刑，緩刑2年。可上訴。

朱女在診所擔任行政人員長達40年，2018年起她到鳳山這家知名耳鼻喉科診所擔任行政，去年7月間，因診所護理師找不到患者血管，因朱女在診所任職多年，請朱女協助。

朱女見護理師經驗不足，在對方請託下出手協助，自去年7月起，多次協助新手護理師幫患者打針，沒料事後遭人檢舉，高雄市衛生局調查後，隨即至診所調閱資料及監視器畫面，確認朱女違規3次幫人打針。

高雄地檢署調查時，朱女坦承是受護理師請託才上前打針，由於正好護理人員法完成修法，不具護理人員資格執業者，處罰從行政罰改為刑罰，檢方綜合事證，依違反護理人員法將朱女起訴。