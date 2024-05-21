釣蝦場內拿滅火器砸死人！他辯跌倒撞頭「這證據」破除謊言

桃園一名25歲李姓男子去年在平鎮區一間釣蝦場包廂唱歌飲酒，和一名徐姓男子起口角後憤而持滅火器打死徐男，今上午桃園地院國民法官審理，發現李男與同行友人最初聲稱徐男是自己跌倒撞頭亡，但檢警報驗時認為血跡太多不單純，仔細追查發現是李男犯案，預計明傍晚宣判結果。

檢方調查，25歲李姓男子去年7月2日凌晨，與4名男女友人在平鎮區一處釣蝦場內包廂飲酒唱歌，其中李男的羅姓友人在包廂外巧遇乾妹妹的20歲徐姓前男友，便請他到包廂內詢問感情生變細節，結果過程中眾人認為徐態度差而起口角，隨即徐慘遭群毆，寡不敵眾之下徐試圖衝出包廂逃離，李男追出去後竟在包廂外走廊持滅火器重擊徐的頭部，現場血跡斑斑，徐當場無呼吸心跳，送醫搶救死亡。

事發後李男與其他友人口徑一致，稱徐男是自己跌倒撞傷頭死亡，然而平鎮分局警方勘驗時，見到照片直覺不單純，若是普通跌倒撞傷，不可能滿地大量鮮血，而檢察官見到照片也認為案情奇怪，因此相驗時特別要求承辦警方再找回李男等人訊問，李男後續坦承有持滅火器毆打徐男頭部，由於當時李男是現役軍人，差2天就要退伍，桃園地檢署依《陸海空軍刑法》殺人罪起訴李男。