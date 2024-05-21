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阿格斯交易所吸金19.4億 找英語老師冒充券商代表開說明會行騙

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

阿格斯交易所前總裁許獻中等人於2019年至2023年間，涉嫌假冒澳洲券商「ACDEX」，販售未經金管會核准的金融商品，不法吸金19.4億餘元。台北地檢署今偵結，依涉嫌銀行法、期貨交易法等罪嫌，起訴10人。薩摩亞商大華新瑞股份有限公司負責人林上紘、財務長張其元在押中。

阿格斯交易所大股東吳震烽、豐盛環球資本有限公司負責人劉光才則遭通緝。

檢方指出，2018、2019年起，許獻中在外匯交易平台「MetaTrader4」註冊阿格斯交易所（Algo Cypher Decentralised Exchange, ACDEX），從事網路行銷，與林上紘及大華新瑞公司合作，在台招攬不特定民眾上網投資未經金管會核准的金融商品「外匯保證金交易」。

由於許獻中未取得任何外匯經紀或期貨交易牌照，他偶然發現阿格斯交易所的英文簡稱「ACDEX」與有取得澳洲證券投資委員會牌照的「Acdex Pty Limited」類同，因此於2019年3月間收購其股權，對外改稱為ACDEX券商，繼續經營。

至於投資方法，阿格斯交易所要求，投資人先於官網註冊帳號，依指示將泰達幣匯入指定錢包，接著再申辦兩個帳戶，交易相同外國貨幣或虛擬貨幣，一個看空、一個看多，損益平衡後，投資人可每天領取隔夜利息，辦理出金。

2019年，林上紘認為許獻中的獲利模式不穩，提議將「外匯保證金交易」更名為「雙倉對沖外匯息差交易」，利用投資人不明交易內容及可避稅等誘因，與張其元謀劃，收購許獻中的阿格斯交易所及照洲ACDEX券商，再請具發行基金經驗的劉光才合作，對外販售該基金。

2020年間，林上紘和張其元接手經營阿格斯交易所，由吳震烽控制的香港采狄公司維持運作客戶端下單操作系統。2022年，林上紘獲得香港采狄公司股權並擔任負責人，將系統交由張其元管理。

檢方指出，林上紘、張其元及劉光才無意將投資人的投資款項或相關虛擬幣，拋予澳洲合法券商，劉光才找來不知情工程師於MetaTrader4平台上，設計豐盛環球資本公司及豐盛環球控股公司帳號，確實有向澳洲ACDEX券商下單且獲利豐厚的程式，假造並錄製有實際交易的影片，實際將投資款項匯入張其元的海外銀行帳戶，以前金補後金模式運作。

檢方指出，林上紘等人會不定時舉辦說明會，找來不知情的外國英文老師「杜山姆」假冒為澳洲ACDEX券商代表，現場播放造假獲利影片，取信於投資人。

檢方統計，2020年1月1日至2023年12月31日止，不特定投資人已匯入美金6381萬4672.13元，以台灣銀行去年2月24日牌告匯率30.75元計算，折合新台幣19億4874萬8105元。負責銷售的林上紘、戴雨金和楊鳳珠等人，可從每次經手的投資款項中，抽取5％至10％佣金，其餘款項則由林上紘、張其元、劉光才及施雅鳳朋分。

為了掩飾隱匿犯罪所得去向，檢方查出，林上紘、張其元及劉光才等人，涉相不法所得分別匯入4間公司帳戶，再分次將4236萬4638.53元轉匯入張其元帳戶，接著再以支付薪資名義，交付給劉光才、施雅鳳、林上紘及張其元；或是以公司名義，將錢捐給由林上紘設立的財團法人台北市勝慈社會福利基金會，再提領花用於林上紘的信用貸款、房貸、信用卡費、裝潢費，最終廢止登記或解散上揭公司，規避查緝。

今年1月底，檢調搜索約談許獻中共25人，目前林上紘、財務長張其元在押中。檢方今偵結，依涉嫌銀行法及期貨交易法等罪嫌，起訴林上紘等10人。吳震烽與劉光才則遭通緝中。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

券商 投資人 澳洲

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