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新北父母虐死男嬰辯狗咬傷、貓哭症 法醫蕭開平：致命傷在頭部

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市一對夫妻王男、盧女，遭控虐待4個月大的兒子，骨折、腦出血亡，身上多處傷勢，依傷害致死罪嫌起訴。士林地方法院今傳法醫鑑定人蕭開平作證，蕭開平指出，「貓哭症」為基因突變，死者致命傷是頭部瞬間大力對撞傷，但肋骨有2處骨折舊傷，被告確有照顧疏失。

全案起源於，2022年6月6日上午10時許， 因菜市場休市王男沒上班，發現兒子踢掉被子、趴睡，背部涼涼的沒有心跳，緊急叫救護車送醫，透過線上互動急救，當天上午11時許宣告死亡。2022年1月出生的男嬰，4個月大身高體重僅58公分、3.5公斤。檢方認定，父母涉用不明物品，讓男嬰受有陳舊癒合傷口、燙傷或刮擦傷，左側上下肢有陳舊性骨折癒合病灶，還用不明方式打嬰兒頭部，導致顱骨骨折、顱內出血。

36歲王男與27歲盧女均否認犯罪，辯稱是家中寵物犬咬傷兒子，且兒子疑似有貓哭症。公訴檢察官問法醫，死者頭顱傷勢有無可是狗咬傷，或是1歲3月大的女童造成？蕭回答，應都不會。蕭開平指出，法醫要找出致命傷，死者雖有肺炎、心肌炎、皮膚有多重係小結痂、肋骨骨折舊傷，但致命傷在頭部，顱內骨折、急性硬腦膜下腔出血，導致中樞神經衰竭亡，研判是瞬間大力道「撞擊平面」出血，因此頭部外觀無外傷。

蕭開平指出，死者營養不良、哭聲尖銳、耳朵位置較下方、上嘴唇勾狀、下巴尖、腳趾等特徵，對比國外案例照片，像是他從前在榮總遇過的「貓哭症」患者，但因檢體腐敗難依染色體斷定。盧女再度在法庭上落淚，辯護人問法醫，死者為早產兒，死因是否因貓哭症、媽媽體質傷口不易癒合有關？蕭回答，貓哭症患者多為早產兒，但死者傷口都沒有處理，無法研判，貓哭症有99%與遺傳無關，而是基因突變，因此無法下結論。

王男辯護人提出台大鑑定報告指出「死因有多種可能性」，及死者與1歲大的胞姊同睡一張嬰兒床照片，照片顯示胞姊的腳放在死者頭上。蕭開平稱，「這非我的鑑定意見」。審判長諭知，法醫今依他的解剖鑑定報告作證。辯護人問死因疑為他殺？蕭開平認為這包含照顧疏失，應盡早就醫，是否構成虐待，則交由法院斷定。

受命法官問，死者肋骨2處骨折舊傷多久前的傷勢？頭部傷勢是否拿鈍器或撞擊鈍器所致？蕭開平回答，小孩傷勢癒合快，骨折舊傷約3周到1月前，死者頭皮切開後有大面積出血，出血約30毫升，傷勢為「對撞傷」。審判長諭知，全案候核辦。

示意圖。圖／ingimage
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虐童 骨折

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